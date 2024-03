Ostatnim etapem norweskiego cyklu Raw Air będzie rywalizacja na mamuciej skoczni w Vikersund, gdzie można oddawać skoki przekraczające 250 metrów. W lutym Kubacki na krótko został odsunięty od startów w Pucharze Świata po nieudanych konkursach na "mamucie" w Oberstdorfie, ale jest dobrej myśli przed lotami na Vikersundbakken.

- Jadę na loty, żeby polatać, a nie żeby powalczyć. Z takimi skokami już można coś próbować. Nie tracę tak bardzo prędkości, więc na dole mogę ją wykorzystać. Gdy ostatni raz byłem na mamucie, to nic nie szło po mojej myśli. Gdy wytraci się prędkość za progiem, to później jest tylko walka o to, żeby przeżyć i dociągnąć do 180. metra - stwierdził Kubacki.

- To specyficzny obiekt. W moim rankingu skoczni mamucich jest na trzecim miejscu. W zeszłym roku udało mi się tam przełamać. Skoczyłem 220 metrów. Po przebudowie skoczni liczę na to, że z łatwością będzie tam można osiągnąć ponad 240 m - dodał Zniszczoł.

W przeciwieństwie do mamuciej skoczni w Planicy, zawodnicy na Vikersundbakken lecą bardzo nisko nad zeskokiem.

- Trzeba wierzyć w to, że złapie się noszenie. Mam doświadczenie z Kulm. Potrafię dotknąć zeskoku i lecieć dalej. Będę cierpliwy w powietrzu, żeby nabrać jak najwięcej prędkości - zaznaczył Zniszczoł.

Relacja live i wyniki na żywo prolog w Vikersund na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:30.