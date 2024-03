W jednym z półfinałów tegorocznego ATP w Indian Wells dojdzie do konfrontacji Jannika Sinnera z Carlosem Alcarazem. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Obaj tenisiści należą do absolutnej czołówki światowego tenisa. Sinner w rankingu ATP zajmuje trzecie miejsce, natomiast Alcaraz jest wiceliderem. Włoch w drodze do półfinału nie stracił nawet seta, natomiast Hiszpan tylko w drugiej rundzie nie wygrał do zera.

Sinner i Alcaraz znają się doskonale, ponieważ rywalizowali ze sobą już wielokrotnie. Co ciekawe, obaj mierzyli się w półfinale Indian Wells w zeszłym roku. Wówczas Hiszpan wygrał 7:6, 6:3, a następnie sięgnął po triumf w całym turnieju.

To jednak Włoch wygrał dwa ostatnie pojedynki - najpierw kwietniu 2023 roku zwyciężył w półfinale ATP w Miami, następnie pół roku później okazał się lepszy podczas półfinału ATP w Pekinie. W obu tych przypadkach w finale rywalizował z Daniiłem Miedwiediewem, z którym najpierw przegrał, a potem wygrał. W tegorocznym półfinale Indian Wells Rosjanina również nie brakuje w stawce.

W sumie Sinner z Alcarazem mierzyli się ośmiokrotnie. Bilans? Cztery zwycięstwa Włocha oraz cztery wygrane Hiszpana.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Carlos Alcaraz na Polsatsport.pl.