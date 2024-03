Cztery gole w sobotnim meczu PKO BP Ekstraklasy

Widzew przyjechał do Krakowa podbudowany ostatnim zwycięstwem 1:0 nad Legią Warszawa, jednak z lepszym nastawianiem do gry wyszła na murawę Cracovia. Gospodarze od początku przejęli inicjatywę i szybko objęli prowadzenie.

Mikkel Maigaard dośrodkował z rzutu rożnego, a Eneo Bitri głową skierował piłkę do siatki. Było to pierwsze trafienie Albańczyka, który w styczniu dołączył do krakowskiego zespołu, w meczu ekstraklasy.

Łodzianie jednak dość szybko doprowadzili do wyrównania i to niemal w identycznych okolicznościach. Fabio Nunes dośrodkował z rzutu rożnego, Sebastian Madejski przy próbie piąstkowania minął się z piłką, którą głową do pustej bramki posłał Mateusz Żyro.

Od tego momentu mecz się wyrównał, a pod koniec pierwszej połowy lepiej prezentował się Widzew, który jednak nie wypracował sobie dobrej okazji bramkowej.

Po przerwie obydwa zespoły grały ofensywnie. W 63. minucie mogło być 2:1 dla Cracovii, jednak wprowadzony chwilę wcześniej Michał Rakoczy nie trafił w bramkę strzelając z około 11 metrów, po podaniu od Benjamina Kallmana. W 78. minucie stworzył duet rezerwowych "Pasów" – Paweł Jaroszyński dośrodkował z lewej strony, a Karol Knap główkował nad poprzeczką.

W końcówce gospodarze mocniej przycisnęli, ale to Widzew zdobył drugą bramkę. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Sebastiana Kerka w polu karnym Cracovii powstało zamieszanie. Madejski odbił strzał Marka Hanouska, ale był już bezradny wobec dobitki Bartłomieja Pawłowskiego.

Gospodarze jednak nie poddali się i po pięknym strzale Rakoczego uratowali jeden punkt. Był to już trzynasty remis Cracovii w tym sezonie i wraz z Piastem Gliwice ma ich najwięcej w ekstraklasie.

Skrót meczu Cracovia - Widzew:

Cracovia – Widzew Łódź 2:2 (1:1).

Bramki: Eneo Bitri 10, Michał Rakoczy 90 - Mateusz Żyro 21, Bartłomiej Pawłowski 85

Cracovia: Sebastian Madejski - Otar Kakabadze, Eneo Bitri, Virgil Ghita - Andreas Skovgaard, Patryk Sokołowski (60. Takuto Oshima), Jani Atanasov (77. Karol Knap), David Kristjan Olafsson (72. Paweł Jaroszyński) - Patryk Makuch, Banjamin Kallman (72. Filip Rózga), Mikkel Maigaard (60. Michał Rakoczy).

Widzew Łódź: Rafał Gikiewicz - Paweł Zieliński, Mateusz Żyro, Serafin Szota, Andrejs Ciganiks (90. Dominik Kun) – Fran Alvarez (90. Luis da Silva), Marek Hanousek, Bartłomiej Pawłowski - Fabio Nunes (80. Sebastian Kerk), Imad Rondic (80. Mato Milos), Antoni Klimek (71. Dawid Tkacz).

Żółta kartka: Andreas Skovgaard.

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa). Widzów: 10 111.

BS, Polsat Sport, PAP