Docenili jego pracę. Polski trener siatkarski podpisał nowy kontrakt

Pod wodzą Żmudy drużyna z Aarhus robi zauważalne postępy. W pierwszym roku jego pracy zajęła w lidze duńskiej ósme miejsce. W obecnych rozgrywkach awansowała do play-offów z czwartej pozycji po fazie zasadniczej. Do najlepszej w tej części sezonu ekipy Gentofte ASV straciło tylko cztery punkty.

ZOBACZ TAKŻE: Świetny rozgrywający podjął decyzję. W jakim klubie będzie występował?

W ćwierćfinałach zespół 36-letniego polskiego trenera rywalizuje z Odense Volleyball, aktualnym mistrzem kraju i zdobywcą Pucharu Danii. Po dwóch spotkaniach w rywalizacji jest remis 1-1. Decydujący mecz zostanie rozegrany w sobotę.

Dobre efekty pracy Żmudy zostały zauważone przez klubowe władze, które już teraz postanowiły podpisać z nim kontrakt na kolejny sezon z opcją przedłużenia o jeszcze jeden rok.

- Dziękuję za zaufanie, cieszę się z przedłużenia umowy. Myślę, że jako klub zmierzamy we właściwym kierunku. Moi zawodnicy są tu najważniejszym czynnikiem. To wyjątkowa grupa, jej prowadzenie jest dla mnie czystą przyjemnością. To zespół, który rozumie, akceptuje i działa według określonych wartości - powiedział Żmuda, który jest nie tylko trenerem ASV, ale też członkiem sztabu szkoleniowego reprezentacji Danii do lat 17.

Co ciekawe, przedłużenia umowy pogratulował mu trener jednej z drużyn, z którą ASV rywalizuje w rozgrywkach ligowych - Belg Dries Hoeyberghs, opiekun wicemistrza Danii Nordenskov UIF. "Czekam na kolejne części belgijsko-polskiej rywalizacji w Danii" - napisał Hoeyberghs na swoim Instagramie.

Przed objęciem Aarhus Studenternes Volley polski szkoleniowiec przez kilka lat pracował w Anglii, w IBB Polonii Londyn oraz w założonej przez ten klub Pro Volley London Academy. Jako zawodnik występował m.in. w Aluronie Warcie Zawiercie, Orle Międzyrzecz, Energetyku Jaworzno i BBTS-ie Bielsko-Biała.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport