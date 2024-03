W półfinale Chinka sprawiła sporą niespodziankę, eliminując z turnieju legendarną Reanne Evans. 20-latka wygrała z 12-krotną mistrzynią świata i wywalczyła awans do finału. Co ciekawe do identycznej sytuacji doszło podczas zeszłorocznych MŚ - wtedy również Yulu ograła Evens w półfinale, ale w decydującym meczu musiała uznać wyższość Baipat Siripaporn.

Tym razem jej rywalką w finale będzie Mink Nutcharut. Reprezentantka Tajlandii w półfinale pokonała trzykrotną mistrzynię świata Ng On-yee. Mink Nutcharut to mistrzyni świata z 2022 roku.

Która z zawodniczek będzie górą w wielkim finale?

Relacja live i wynik na żywo finału MŚ w snookerze 2024 od godziny 05.00 na Polsatsport.pl.

