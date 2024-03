We włoskiej lidze siatkarskiej trwa już faza play-off. Obecnie rozgrywane są ćwierćfinały. Relacja live i wynik na żywo meczu Gas Sales Bluenergy Piacenza - Power Volley Allianz Milano na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Po dwóch spotkaniach Gas Sales Bluenergy Piacenza i Power Volley Allianz Milano wynik jest remisowy. W pierwszym starciu po dogrywce lepsi okazali się siatkarze Piacenzy. W następnym meczu w Mediolanie gospodarze tamtego meczu zwyciężyli w czterech partiach.

Nic nie jest więc wciąż rozstrzygnięte. Zwłaszcza że ćwierćfinałowa rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. To oznacza, że w tej serii rozegrane zostaną jeszcze co najmniej dwa mecze.



W sobotę czas na spotkanie numer trzy. Tym razem gospodarzem będzie ekipa z Piacenzy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Gas Sales Bluenergy Piacenza - Power Volley Allianz Milano na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.