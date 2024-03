Spotkanie Jannika Sinnera z Carlosem Alcarazem zostało przerwane po trzech gemach. Mimo to Włoch jest już na ustach tenisowego świata. Co takiego zrobił?

Konfrontacja włosko-hiszpańska zapowiadała się rewelacyjnie - nawet mimo niepokojącej prognozy pogody. Zawodnicy wyszli na kort, rozegrali trzy gemy i... musieli przerwać. Po 14. minutach okazało się, że deszcz po raz kolejny chce rozdawać karty.

Zarówno Sinner, jak i Alcaraz usiedli na swoich miejscach przy korcie, a osoby odpowiedzialne za podawanie piłek pojawił się przy nich z parasolami. Włoch jednak do tego nie dopuścił. Szybko przejął parasol od dziewczyny i sam zajął się jego trzymaniem. Zdobył się też na krótką rozmowę, co z pewnością mogło ją pozytywnie zaskoczyć, o czym świadczy jej reakcja. To po prostu trzeba zobaczyć!

Fani w mediach społecznościowych są zachwyceni zachowaniem zwycięzcy Australian Open 2024.

