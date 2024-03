Czas na mecz na szczycie PlusLigi! W sobotę, w spotkaniu 26. kolejki, prowadzący w tabeli mistrz Polski Jastrzębski Węgiel zmierzy się z wiceliderem, Projektem Warszawa. Kiedy mecz Jastrzębski Węgiel - Projekt Warszawa? O której godzinie mecz Jastrzębski Węgiel - Projekt Warszawa? Transmisja TV i stream online meczu Jastrzębski Węgiel - Projekt Warszawa w Polsacie Sport i w Polsat Box Go.

Zarówno jastrzębianie, jak i siatkarze z Warszawy, spisują się w obecnym sezonie świetnie. Drużyna trenera Marcelo Mendeza wygrała 21 z 25 ligowych spotkań i jest na pierwszym miejscu w tabeli. W ostatniej kolejce Tomasz Fornal, Norbert Huber i spółka przegrali co prawda 2:3 z Treflem Gdańsk, ale już kilka dni później, w półfinale Ligi Mistrzów, w trzech setach rozprawili się z tureckim Ziraatem Ankara.

ZOBACZ TAKŻE: Asseco Resovia zgodnie z planem! Siatkarska dominacja na Podpromiu

W sobotę we własnej hali mistrzowie Polski będą chcieli zrewanżować się Projektowi za porażkę z grudnia ubiegłego roku, gdy w meczu 11. kolejki przegrali w Warszawie 1:3. Swój osobisty rekord w liczbie skutecznych bloków ustanowił wówczas Huber. Zapisał ich na swoim koncie aż 12, ale nawet to było za mało, by pokonać ekipę trenera Piotra Grabana.

Projekt zajmuje obecnie drugie miejsce w lidze. Wygrał 20 meczów, przegrał tylko cztery i do Jastrzębskiego Węgla traci pięć punktów. Ma jednak o jedno spotkanie rozegrane mniej. Jeśli triumfatorzy ostatniej edycji Pucharu Challenge zwyciężą w Jastrzębiu Zdroju, znacząco zbliżą się do mistrzów kraju i będą mieli bardzo realne szanse, by zakończyć fazę zasadniczą na pierwszej pozycji.

Warszawianie wygrali swoje trzy poprzednie ligowe spotkania. Tydzień temu, w meczu 25. kolejki, pokonali u siebie 3:1 zdobywcę Pucharu Polski, Aluron CMC Wartę Zawiercie. Przeciwko "Jurajskim Rycerzom" znakomicie spisał się Bartłomiej Bołądź, który zdobył 31 punktów. Czy przeciwko jastrzębianom będzie w stanie powtórzyć tak spektakularny występ?

Początek meczu Jastrzębski Węgiel - Projekt Warszawa w sobotę, 16 marca o godzinie 20:30. Transmisja w Polsacie Sport i w Polsat Box Go.

GW, Polsat Sport