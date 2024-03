Kolejna wpadka Śląska Wrocław

Śląsk pierwszą doskonałą sytuację bramkową miał zaraz na początku meczu, ale wychodzący z kontratakiem Patryk Klimala fatalnie zagrał do Erika Exposito i wrocławianie nawet nie oddali strzału.

Kolejne minuty mogły być dużym zaskoczeniem dla miejscowych kibiców, bo to goście posiadali optyczną przewagę i częściej gościli pod polem karnym rywali. Odwagi Puszczy starczyło jednak na niespełna kwadrans, a później się cofnęła, skupiła na obronie i szukała szans na gola w kontratakach. Po jednym z takich wypadów w polu karnym padł Kamil Zapolnik i arbiter wskazał na jedenasty metr, ale po analizie wideo odwołał swoją decyzję i ukarał napastnika gości żółtą kartką. To było wszystko, co zaproponował beniaminek w pierwszej połowie w ofensywie.

Po przerwie obraz gry się nie zmienił: Śląsk miał optyczną przewagę, był częściej przy piłce, a Puszcza się broniła i próbowała kontratakować. Pierwsi nie mieli nadal pomysłu na złamanie twardej obrony rywali, a drudzy mieli problemy z dokładnością przy wyprowadzaniu piłki.

Im było bliżej końca meczu, tym coraz mniej piłkarskiego działo się na boisku. Goście wykorzystywali każdą okazję, aby skraść drogocenne sekundy, kładli się na murawie i zwlekali z wznowieniem gry. Śląsk natomiast monotonnie atakował, wrzucał piłki w pole karne z nadzieją, że coś z tego będzie.

Mimo wszystko gospodarze mieli piłkę meczową i mogli zdobyć gola. Po świetnym podaniu bardzo aktywnego Leivy w idealnej sytuacji znalazł się Klimala, ale zamiast od razu strzelać, przyjmował piłkę i został zablokowany.

W doliczonym czasie gospodarze postawili już wszystko na jedną kartę, zaatakowali niemal całym zespołem i mogli zostać skarceni. Goście wychodzili z kontratakiem dwóch na dwóch, ale źle go rozegrali. Chwilę później arbiter zagwizdał po raz ostatni.

Skrót meczu Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice:

Śląsk Wrocław – Puszcza Niepołomice 0:0

Śląsk Wrocław: Rafał Leszczyński – Łukasz Bejger (46. Patryk Janasik), Simeon Petrow, Alex Petkov, Jehor Macenko – Piotr Samiec-Talar (72. Mateusz Żukowski), Patrick Olsen (72. Petr Schwarz), Peter Pokorny, Patryk Klimala, Nahuel Leiva – Erik Exposito.

Puszcza Niepołomice: Oliwier Zych - Piotr Mroziński (79. Tomasz Wojcinowicz), Artur Cracium, Łukasz Sołowiej (79. Michał Koj), Roman Jakuba – Jordan Majchrzak (83. Thiago), Wojciech Hajda (51. Jakub Serafin), Konrad Stępień, Bartłomiej Poczobut, Lee Jin-hyun (83. Hubert Tomalski) - Kamil Zapolnik.

Żółte kartki: Simeon Petrow, Patryk Janasik - Wojciech Hajda, Kamil Zapolnik, Artur Cracium, Hubert Tomalski.

Sędzia: Karol Arys (Szczecin). Widzów: 14 811.

BS, PAP