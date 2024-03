Nietypowe miejsce! Gwiazdor Legii Warszawa zaskoczył i usłyszał to. Teraz jego życie się zmieni

- Słowa nigdy nie będą w stanie opisać tego, co czuję do tej kobiety. Jestem błogosławiony i szczęśliwy, że znalazła jedyne słowo, które chciałem usłyszeć. Powiedziała "tak" - napisał na Instagramie Raymond Cowels III.

Amerykanin, który w Legii gra od tego sezonu - a wcześniej reprezentował jej barwy w latach 2021-2022, oświadczył się Angelice Stankiewicz, czyli koszykarce Energa Polski Cukier Toruń. Zrobił to 230 metrów nad ziemią. Warunki były więc dość nietypowe.

Para poznała się... na Instagramie. Opowiedziała o tym sama zawodniczka w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Cowels napisał do swojej przyszłej żony po tym, jak oficjalny profil PLK podał dalej zdjęcie Stankiewicz, która oglądała spotkanie z udziałem Amerykanina. Wtedy zaczęli ze sobą rozmawiać, a to doprowadziło do wcześniej wspomnianych oświadczyn.