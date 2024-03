Rozgrywa świetny sezon. Reprezentantka Polski ma trafić do Włoch

Aleksandra Gryka, siatkarka mistrza Polski ŁKS-u Commerceconu Łódź, w przyszłym sezonie ma występować w lidze włoskiej - podaje Interia. 24-letniej środkowej najbliżej ponoć do ekipy Wash4green Pinerolo.

Pochodząca z Warszawy zawodniczka rozgrywa obecnie swój drugi sezon w barwach ŁKS-u. W rozgrywkach Tauron Ligi jest czołową postacią zespołu prowadzonego przez Alessandro Chiappiniego. W fazie zasadniczej czterokrotnie wybierano ją MVP spotkań łodzianek - ten tytuł otrzymała m.in. po hitowym meczu 22. kolejki, w której jej drużyna pokonała 3:2 wicemistrzynie kraju PGE Rysice Rzeszów.

ZOBACZ TAKŻE: Asseco Resovia zgodnie z planem! Siatkarska dominacja na Podpromiu

W pierwszej części sezonu Gryka zajęła szóste miejsce wśród najlepiej blokujących (55 punktów), a wśród najlepiej punktujących była trzecią najlepszą środkową (213 pkt), za Karoliną Fedorek z Energi MKS-u Kalisz i Joanną Pacak z BKS-u BOSTIK-u ZGO Bielsko-Biała.

Z informacji dziennikarza Interii Andrzeja Klemby wynika, że 24-latka postanowiła wykonać ważny krok w swojej karierze i w sezonie 2024/2025 spróbuje swoich sił we włoskiej Serie A. Zainteresowanie mierzącą 190 centymetrów siatkarką wyraziło ponoć kilka zespołów, a za najciekawszą z propozycji Polka uznała tę z Pinerolo.

Klub z Piemontu, z 35-tysięcznej miejscowości położonej 40 kilometrów od Turynu, do włoskiej ekstraklasy siatkarek awansował w 2022 roku. W swoim debiutanckim sezonie zajął 10. miejsce, a jedną z zawodniczek ekipy prowadzonej przez trenera Michele Marchiaro była Martyna Grajber-Nowakowska, obecnie libero Grupy Azoty Chemika Police.

Obecnie, na dwie kolejki przed zakończeniem fazy zasadniczej Serie A, Pinerolo zajmuje szóstą pozycję w tabeli (11 zwycięstw, 13 porażek). Podstawowymi środkowymi Wash4green są doświadczona Włoszka Yasmina Akrari oraz Holenderka Tessa Polder. Obie zajmują czołowe pozycje w rankingu najlepiej blokujących - Akrari jest dziewiąta, Polder dziesiąta.

W ubiegłym roku Gryka została powołana do szerokiej kadry reprezentacji Polski. Nie znalazła się jednak w składzie na mistrzostwa Europy oraz turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Łodzi, m.in. ze względu na uraz stopy. Jeśli w nadchodzącym sezonie reprezentacyjnym będą ją omijać kontuzje, selekcjoner Stefano Lavarini zapewne da jej więcej szans, niż do tej pory, chociażby w fazie grupowej Ligi Narodów.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport