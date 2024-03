Siatkarze z Zawiercia, którzy na początku marca odnieśli sukces, zdobywając Puchar Polski, walczą o jak najwyższe miejsce na koniec fazy zasadniczej i co za tym idzie jak najlepsze rozstawienie przed play-offami. Obecnie drużyna trenera Michała Winiarskiego zajmuje trzecią pozycję w tabeli. Do prowadzącego Jastrzębskiego Węgla tracą osiem punktów. Jeśli w niedzielę wygrają, zmniejszą tę różnicę do pięciu "oczek".

W poprzedniej kolejce zawiercianie przegrali na wyjeździe z Projektem Warszawa 1:3. Przed własną publicznością będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę. W starciu ze Ślepskiem Malow Suwałki każdy inny wynik, niż wygrana Aluronu za trzy punkty, będzie niespodzianką, a porażka gospodarzy - wręcz sensacją.

Czy ekipę z Suwałk stać na sprawienie takiej sensacji? W ostatnich tygodniach zespół trenera Dominika Kwapisiewicza wygrywa rzadko - w lutym zakończył zwycięsko tylko jedno z pięciu spotkań, a w swoim poprzednim spotkaniu przegrał 1:3 z Projektem Warszawa. Jednak suwałczanie, zajmujący obecnie 13. miejsce w Pluslidze, bez wątpienia są w stanie postawić "Jurajskim Rycerzom" twarde warunki.

W pierwszym starciu Aluronu i Ślepska w tym sezonie ekipa z Zawiercia wygrała w Suwałkach 3:0. Najlepszym zawodnikiem meczu został wówczas wybrany Miguel Tavares Rodrigues. W niedzielę portugalski rozgrywający nie zagra. Jego miejsce w składzie zajął syn trenera drużyny, a zarazem legendy polskiej siatkówki - Oliwier Winiarski.



Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Ślepsk Malow Suwałki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

GW, Polsat Sport