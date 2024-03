ŁKS w półfinale prestiżowego turnieju rywalizował z ekipą PGE Rysice Rzeszów. To było bardzo wyrównane starcie. Siatkarki klubu z Łodzi potrzebowały aż pięciu setów, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Ostatecznie zagwarantowały sobie awans do wielkiego finału, wygrywając mecz 15:25, 23:25, 25:21, 25:22, 17:15.

Teraz mistrzynie Polski staną naprzeciwko zespołu BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Zawodniczki klubu z siedzibą w Bielsku-Białej bez większych problemów wygrały półfinał Tauron Pucharu Polski, w którym mierzyły się z zespołem UNI Opole. BKS zwyciężył w trzech setach 25:14, 25:19, 25:12.

Warto przypomnieć, że zespoły, które zagrają teraz w wielkim finale, ostatnio zmierzyły się ze sobą na początku 2024 roku. Podczas styczniowego starcia w Tauron Lidze lepszy okazał się BKS, który wygrał mecz, nie tracąc w tym czasie ani jednego seta. Jakim wynikiem zakończy się niedzielne spotkanie?

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.