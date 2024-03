Kontuzja reprezentanta Polski tuż przed barażami! Jego reakcja mówiła wszystko (WIDEO)

Polak doznał kontuzji stawu skokowego niespełna po godzinie gry. Jego reakcja przy zmianie mówiła wszystko. Kilka dni wcześniej Michał Probierz powołał go do reprezentacji Polski na mecze barażowe o EURO 2024. Wszystko wskazuje na to, że Dawidowicz opuści zgrupowanie Biało-Czerwonych, a przecież wielu ekspertów - była o tym mowa w m.in. "Cafe Futbol" - widziało go w pierwszym składzie na mecz z Estonią.



Zobacz także: Kontuzja Arkadiusza Milika! Wiadomo, jak długo ma pauzować

Polaka w 57. minucie zastąpił Giangiacomo Magnani. Dawidowicz opuścił boisko przy wyniku 2:0 dla Milanu. Ostatecznie "Rossoneri" wygrali 3:1.

To kolejna kontuzja Dawidowicza tuż przed meczami reprezentacji Polski. 28-latek od dawna jest wymieniany jako możliwe ważne ogniwo kadry, lecz m.in. przez urazy rozegrał tylko osiem spotkań w drużynie narodowej.

Mecz Polska - Estonia już w czwartek 21 marca.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

🇵🇱 Paweł Dawidowicz opuszcza boisko z urazem stawu skokowego... 😰



Trzymamy kciuki za szybki powrót do zrowia! #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/mRh2MAWs1V — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 17, 2024

Polsat Sport