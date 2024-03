Atletico Madryt i Barcelona zmierzą się ze sobą w ramach 29. kolejki La Liga. Czy Robert Lewandowski poprowadzi "Dumę Katalonii" do zwycięstwa w tym starciu? Relacja live i wynik na żywo meczu Atletico Madryt - Barcelona na Polsatsport.pl.

Barcelona we wtorek wywalczyła awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, pokonując Napoli 3:1 (wynik dwumeczu 4:2) przed własną publicznością. Drużyna wraca do gry na krajowym podwórku i od razu czeka ją wymagające starcie z Atletico.

Niedzielny mecz będzie doskonałą okazją na przełamanie dla Roberta Lewandowskiego, który w lidze nie zdobył gola od trzech spotkań. Bramka Polaka w starciu z Napoli to dobry omen przed rywalizacją na Metropolitano.

Atletico w ostatnim meczu ligowym poniosło porażkę 0:2 z Cadiz. Drużyna zajmuje piąte miejsce w tabeli i traci sześć punktów do trzeciej Barcelony. Czy podopiecznym Diego Simeone uda się zmniejszyć dystans do "Blaugrany"?

Relacja live i wynik na żywo meczu Atletico Madryt - Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.

