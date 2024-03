Kobiety mają rozpocząć rywalizację już o godzinie 9., gdy odbędzie się jednoseryjny konkurs przełożony z soboty. Drugi planowany jest o godz. 10. Oczywiście o ile pozwoli na to pogoda.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Polski w short tracku przed MŚ. "Stać nas na wszystko!"

Prognoza na niedzielę w rejonie Vikersund jest dość optymistyczna. Wiatr ma być znacznie słabszy niż w sobotę, od rana na pojawiać słońce na przemian z chmurami. Temperatura powietrza rano ma wynosić - 2 st. C, natomiast około godz. 15 ma dojść do 1-2 st. C.

O godz. 11.05 ma się natomiast rozpocząć konkurs mężczyzn przeniesiony z soboty. Planowana jest jedna seria, która wyłoni czołową "30" cyklu Raw Air, która w drugich zawodach przystąpi do rywalizacji o godz. 15.30.

W pierwszym niedzielnym konkursie weźmie udział czterech Polaków: Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Piotr Żyła oraz Kamil Stoch. Liderem cyklu Raw Air jest Austriak Stefan Kraft - 1566,8 pkt, który wyprzedza Słoweńca Petera Prevca - 1518.

Polacy nie walczą w tym roku o czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej cyklu. Najlepszy z nich Aleksander Zniszczoł ma 1303,9 pkt i zajmuje 19. lokatę.

Zgodnie z zasadami Raw Air w pierwszej serii niedzielnego konkursu popołudniowego wystąpi 30 zawodników, w drugiej 20 zajmujących w cyklu miejsca 1-20, natomiast w trzeciej już tylko najlepsza "10".

Relacja live i wyniki na żywo z konkursu w Vikersund na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:15.

Polsat Sport