W finale Tauron Pucharu Polski siatkarek 2024 zmierzą się zespoły ŁKS-u Commerceconu Łódź oraz BKS-u BOSTIK-u ZGO Bielsko-Biała. Kiedy mecz ŁKS Commercecon Łódź - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała? O której godzinie mecz ŁKS Commercecon Łódź - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała? Transmisja TV i stream online meczu ŁKS Commercecon Łódź - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała w Polsacie Sport i w Polsat Box Go.

W sobotnich półfinałach rozgrywanego w Nysie turnieju finałowego mistrz Polski ŁKS pokonał 3:2 wicemistrza, PGE Rysice Rzeszów. Z kolei BKS szybko poradził sobie z UNI Opole (3:0), które po raz pierwszy dotarło do najlepszej czwórki rozgrywek.

ZOBACZ TAKŻE: To miał być hit, a siatkarki nie zawiodły! Od 0:2 do 3:2 w półfinale Pucharu Polski

Mecz "Łódzkich Wiewiór" i Rysic zrobił na obserwatorach Pucharu Polski duże wrażenie. Drużyna trenera Alessandro Chiappiniego przegrywała już 0:2 w setach, ale zdołała doprowadzić do tie-breaka. W nim znów musiała gonić wynik - ze stanu 5:9 doprowadziła do remisu 10:10, a potem okazała się lepsza w bardzo zaciętej końcówce (17:15).

Bielszczanki pokonały ekipę z Opola dużo mniejszym nakładem sił. W żadnym z trzech setów nie pozwoliły rywalkom na zdobycie choćby 20 punktów.

Zdaniem Valentiny Diouf, liderki ŁKS-u, w niedzielnym finale decydujące będą determinacja i mentalność zwycięzcy. - Musimy być od początku bardzo agresywne i wyciągnąć wnioski ze słabego początku w półfinale, który mógł nas wiele kosztować. W niedzielę musimy od samego początku naciskać na rywalki. To jest coś, co bardzo pomaga wygrywać mecze - powiedziała włoska atakująca w rozmowie z serwisem PlusLiga.pl.

Z kolei Kertu Laak, czołowa siatkarka BKS-u, wskazała na spokój i opanowanie. - Z naszej perspektywy, patrząc na to, że na trybunach podobnie jak w sobotę może być bardzo dużo głośnych kibiców ŁKS-u, istotna będzie dobra komunikacja. Fani ŁKS-u podczas półfinału byli szaleni, więc bardzo ważne będzie, żebyśmy nie zgubiły koncentracji i dobrze ze sobą współpracowały na boisku. Jeśli gra będzie nam się układać, to na pewno pojawią się też dodatkowe emocje, które będą nas jeszcze bardziej nakręcać. Ale w pierwszej kolejności trzeba się skupić na każdej kolejnej akcji i grać tak, jakby to była ostatnia piłka - podkreśliła reprezentantka Estonii.

W fazie zasadniczej tego sezonu Tauron Ligi zespół z Bielska-Białej dwukrotnie pokonał łodzianki 3:0.

Początek meczu ŁKS Commercecon Łódź - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała w niedzielę, 17 marca o godzinie 14:45. Transmisja w Polsacie Sport i w Polsat Box Go.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport