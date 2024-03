Co za mecz Sabalenki w Miami! To będzie prawdziwy hit

W niedzielę 17 marca zakończył się jeden z najbardziej prestiżowych turniejów w świecie tenisa - WTA 1000 w Indian Wells. Mimo to kibice już zacierają ręce na kolejne emocjonujące zmagania w Stanach Zjednoczonych. Tym razem najlepsze tenisistki zaprezentują swoje umiejętności na kortach w Miami.

ZOBACZ TAKŻE: To może być polski mecz! To z nią zagra Iga Świątek w kolejnym turnieju?

Jedną z zawodniczek, która weźmie udział w nadchodzącej imprezie, będzie Aryna Sabalenka. Chociaż Białorusinka otrzymała od organizatorów "wolny los" i rozpocznie zmagania dopiero od drugiej rundy, to już wiadomo, kto może być jej pierwszą rywalką za oceanem. Z drabinki opublikowanej na oficjalnej stronie internetowej turnieju Miami Open wynika, że oponentką wiceliderki rankingu WTA będzie triumfatorka starcia Simona Halep - Paula Badosa.

Pierwsza z wymienionych zawodniczek dopiero wraca do gry. Warto bowiem przypomnieć, że podczas US Open w 2022 roku w organizmie tenisistki wykryto obecność roksadustatu. Ten specyfik jest uznawany za produkt dopingowy, który stosują kolarze lub biegacze długodystansowi. Rumunka nie przyznała się do zarzucanych jej czynów, a pozytywny wynik badania tłumaczyła spożyciem skażonej odżywki. Rumunka została zdyskwalifikowana na cztery lata, jednak na początku marca 2024 roku Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) podjął decyzję o skrócenie kary Halep do dziewięciu miesięcy. Dzięki temu zawodniczka może wystąpić w zbliżającym się turnieju.

Badosa to natomiast jedna z najbardziej rozpoznawalnych tenisistek na świecie. Hiszpanka obecnie plasuje się na 80. miejscu w rankingu WTA. Warto nadmienić, że Badosa i Sabalenka niejednokrotnie potwierdzały, że są bardzo bliskimi przyjaciółkami.

Jak zmieniała się Aryna Sabalenka? Tak gwiazda tenisa wyglądała kiedyś (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Turniej w Miami ma rozpocząć się we wtorek 19 marca. Finał zaplanowany jest na 31 marca.