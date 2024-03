Tak jeszcze nie zagrał! Polak zachwycił wszystkich i pobił rekord

Zaskakujący przebieg miało spotkanie Krzysztofa Ratajskiego z Nickiem Kennym w drugiej rundzie Players Championship 5. O ile zwycięstwo Polaka było bardzo prawdopodobne, to jego rezultat już nie. Nasz zawodnik ustanowił rekord życiowy, jeśli chodzi o średnią rzutów!

"Polski Orzeł" rozpoczął dzień od pokonania Bretta Claydon. Następnie zmierzył się z Kennym i zaskoczył wszystkich. Wygrał 6:1, rzucając ze średnią 115,35! To jego nowy rekord życiowy. Do tej pory było to 112,5.

Mowa oczywiście o wynikach singlowych, gdyż w czerwcu 2023 roku Ratajski wraz z Krzysztofem Kciukiem pobili rekord deblowej średniej. W trakcie spotkania z Litwą osiągnęli aż 118,10, z czego sam Ratajski rzucał na poziomie, jak podaje serwis laczynasdart.pl, 118,45.

W kolejnej rundzie Polak zmierzy się z Darylem Guerneyem.