Znamy dwóch półfinalistów siatkarskiej Serie A. Kto wciąż walczy o strefę medalową?

Itas Trentino i Sir Susa Vim Perugia zapewniły sobie w niedzielę awans do półfinałów włoskiej SuperLegi siatkarzy. Swoje szanse na miejsce w najlepszej czwórce sezonu przedłużył natomiast aktualny wicemistrz kraju, Cucine Lube Civitanova. Po dwóch porażkach z Mint Vero Volley Monza, siatkarze trenera Gianlorenzo Blenginiego wygrali u siebie z tą ekipą 3:2.

Zarówno Trentino, jak i Perugia, swoje serie ćwierćfinałowe zamknęły w trzech meczach. Aktualni mistrzowie Włoch przypieczętowali awans, pewnie pokonując w niedzielnym spotkaniu Valsa Group Modena 3:0 (25:22, 25:19, 25:21). W drużynie Itasu świetnie spisali się Daniele Lavia i Kamil Rychlicki - pierwszy z nich zdobył 17 punktów, drugi tylko o punkt mniej.

Więcej trudności z zakończeniem rywalizacji w 1/4 finału miała Perugia. Drużyna Kamila Semeniuka i Wilfredo Leona prowadziła u siebie z Raną Werona już 2:0, jednak wygrała dopiero po zaciętym tie-breaku. Semeniuk zdobył dla swojego zespołu 18 punktów (62 procent skuteczności w ataku, dwa asy serwisowe), a Leon, który pełnił rolę rezerwowego - trzy (33 procent skuteczności w ataku, jeden as).

Zespołowi gospodarzy najmocniej dał się we znaki atakujący Werony Noumory Keita. Pochodzący z Mali siatkarz nie zaczął meczu w pierwszym składzie swojej drużyny, ale po wejściu na boisko spisywał się znakomicie - zdobył aż 28 punktów (68 procent skuteczności w ataku, trzy asy).

Szansę na awans do półfinału już w niedzielę miała drużyna Mint Vero Volley Monza, która wygrała dwa wcześniejsze mecze z Cucine Lube Civitanovą. W trzecim starciu zespół trenera Massimo Eccheliego prowadził na wyjeździe 2:1 w setach, ale wicemistrzowie Włoch zdołali odwrócić losy spotkania. Duża w tym zasługa kubańskiego przyjmującego Marlona Yanta, który zakończył mecz z dorobkiem 27 punktów (64 procent skuteczności w ataku, jeden as, trzy bloki). Monzy do zwycięstwa nie wystarczyła świetna postawa dwóch reprezentantów Kanady - Arthura Szwarca (25 punktów) i Stephena Maara (22 punkty).

Mint Vero Volley prowadzi w rywalizacji z Civitanovą 2-1. Czwarte spotkanie w serii zostanie rozegrane 24 marca w Monzy.

Tego samego dnia w Mediolanie miejscowy Allianz zagra z Gas Sales Bluenergy Piacenza. Po trzech meczach jest 2-1 dla Piacenzy. W sobotę drużyna Andrei Anastasiego wyszła na prowadzenie w serii, zwyciężając u siebie 3:2 po spotkaniu, w którym mediolańczycy prowadzili już 2:1 w setach i 24:22 w czwartej partii.

Wyniki trzecich meczów ćwierćfinałowych Superlegi siatkarzy:

Itas Trentino - Valsa Group Modena 3:0 (25:22, 25:19, 25:21)

Trentino: Alessandro Acquarone (1), Kamil Rychlicki (16), Daniele Lavia (17), Alessandro Michieletto (5), Jan Kozamernik (7), Marko Podrascanin (9), Gabriele Laurenzano (libero) oraz Gabriele Nelli.

Modena: Bruno Rezende (2), Vlad Davyskiba (12), Osmany Juantorena (9), Tomasso Rinaldi (8), Anton Brehme (4), Giovanni Sanguinetti (5), Riccardo Gollini (libero) oraz Mattia Boninfante, Giulio Pinali, Maksim Sapożkow (6), Filippo Federici.

Stan rywalizacji: 3-0 dla Trentino. Awans: Trentino.

Sir Susa Vim Perugia - Rana Verona 3:2 (25:22, 25:20, 22:25, 15:25, 17:15)

Perugia: Simone Giannelli (3), Wassim Ben Tara (14), Kamil Semeniuk (18), Ołeh Płotnicki (12), Roberto Russo (14), Flavio Gualberto (8), Massimo Colaci (libero) oraz Wilfredo Leon (3), Tim Held (1), Sebastian Sole (1), Gregor Ropret.

Werona: Luca Spirito, Amin Esmaeilnezhad (7), Donovan Dzavoronok (7), Rok Możić (11), Aleks Grozdanow (8), Leandro Mosca (12), Francesco D'Amico (libero) oraz Noumory Keita (28), Francesco Sani (4), Aidan Zingel, Andrea Zanotti.

Stan rywalizacji: 3-0 dla Perugii. Awans: Perugia.

Cucine Lube Civitanova - Mint Vero Volley Monza 3:2 (21:25, 30:28, 21:25, 25:22, 15:11)

Civitanova: Luciano De Cecco, Ivan Zaytsev (8), Aleksandar Nikołow (13), Marlon Yant (27), Barthelemy Chinenyeze (6), Simone Anzani (3), Fabio Balaso (libero) oraz Jakob Thelle (1), Adis Lagumdzija (12), Enrico Diamantini (3), Mattia Bottolo (10), Jacopo Larizza (2).

Monza: Fernando Kreling (1), Arthur Szwarc (25), Stephen Maar (22), Ran Takahashi (15), Gianluca Galassi (13), Gabriele Di Martino (7), Marco Gaggini (libero) oraz Petar Visić, Eric Loeppky (1), Thomas Beretta.

Stan rywalizacji: 2-1 dla Monzy

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Allianz Mediolan 3:2 (25:22, 23:25, 17:25, 31:29, 15:12)

Piacenza: Antoine Brizard (2), Yuri Romano (19), Yoandy Leal (22), Ricardo Lucarelli (13), Robertlandy Simon (13), Edoardo Caneschi (12), Leonardo Scanferla (libero) oraz Francesco Recine, Fabrizio Gironi (1), Robbert Andringa, Bruno Dias.

Mediolan: Paolo Porro (3), Ferre Reggers (20), Matej Kazijski (13), Yuki Ishikawa (21), Agustin Loser (8), Marco Vitelli (6), Damiano Catania (libero) oraz Osniel Mergarejo, Nicola Zonta, Mateo Piano (1), Samuele Colombo, Petar Dirlić.

Stan rywalizacji: 2-1 dla Piacenzy

Kolejne mecze:

24 marca

Mint Vero Volley Monza - Cucine Lube Civitanova

Allianz Mediolan - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport