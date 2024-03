Hit w Miami nie zawiódł! Była liderka rankingu WTA już za burtą

Był to pierwszy mecz Halep po wielomiesięcznej przerwie od gry. Warto bowiem przypomnieć, że podczas US Open w 2022 roku w organizmie tenisistki wykryto obecność roksadustatu. Ten specyfik jest uznawany za produkt dopingowy, który stosują kolarze lub biegacze długodystansowi. Rumunka nie przyznała się do zarzucanych jej czynów, a pozytywny wynik badania tłumaczyła spożyciem skażonej odżywki. Rumunka została zdyskwalifikowana na cztery lata, jednak na początku marca 2024 roku Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) podjął decyzję o skrócenie kary Halep do dziewięciu miesięcy.

Dzięki temu była pierwsza rakieta świata mogła brać udział w tegorocznej edycji rywalizacji na kortach w Miami. Jej pierwszą przeciwniczką podczas amerykańskiej imprezy była Paula Badosa. Zawodniczka rodem z Rumunii nie była w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę.

W pierwszym secie 32-latka przegrała zaledwie jednego gema. W kolejnej odsłonie Hiszpanka miała już więcej do powiedzenia. Badosa zdołała przełamać oponentkę, dzięki czemu wygrała seta 6:4 i doprowadziła do wyrównania w tym meczu. Ostatnia partia była wyrównana. Chłodniejszą głowę zachowała Badosa, która zwyciężyła 6:3.

Teraz hiszpańską zawodniczkę czeka spore wyzwanie. Jej kolejną oponentką będzie Aryna Sabalenka. Będzie to pierwszy mecz Białorusinki podczas tegorocznej edycji turnieju w Miami. Wiceliderka rankingu WTA otrzymała od organizatorów imprezy za oceanem "wolny los".

Simona Halep - Paula Badosa 6:1, 4:6, 3:6