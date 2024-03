Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk ogłaszają plany na sezon 2024

Marczyk i Gospodarczyk skupią się w sezonie 2024 przede wszystkim na startach w Rajdowych Mistrzostwach Europy. Oznacza to trzy rundy szutrowe – Rajd Węgier, Rajd Skandynawii i Rajd Estonii oraz pięć rund asfaltowych – Rajd Wysp Kanaryjskich, Rajd Rzymu, Rajd Barum, Rali Ceredigion oraz Rajd Śląska. Załoga ORLEN Team zna cykl ERC, gdyż startowała tam w sezonach 2020 oraz 2021. Bogatsi o doświadczenia z mistrzostw świata będą chcieli powalczyć o najwyższe lokaty.

Duet zapowiedział także, że pojawi się w wybranych rundach Rajdowych Mistrzostw Świata w kategorii WRC 2. Tutaj flagowym punktem sezonu będzie ORLEN Rajd Polski, który odbędzie się w czerwcu na Mazurach. Marczyk potwierdził, że powinniśmy się spodziewać załogi ORLEN Team również na Rajdzie Europy Centralnej oraz w imprezie kończącej sezon motorsportowy w naszym kraju, czyli na Rajdzie Barbórka.



Razem z ogłoszeniem planów na sezon załoga zaprezentowała również nowe oklejenie swojej Skody Fabii RS Rally2. Kibice z całą pewnością dostrzegą tutaj bardzo duże zmiany. Dominuje czerwień oraz granat, a całe malowanie prezentuje się bardzo agresywnie i dynamicznie.



- W 2024 roku wystartujemy w pełnym sezonie Rajdowych Mistrzostw Europy ERC oraz w wybranych rundach Rajdowych Mistrzostw Świata WRC 2. Nasze zmagania rozpoczniemy od pierwszej rundy ERC, czyli od Rajdu Węgier, który przenosi się do Veszprem i odbędzie się już w dniach 12-14 kwietnia. Następnie czeka na nas asfaltowy Rajd Wysp Kanaryjskich, oraz podsumowanie szutrowej części mistrzostw z Rajdem Skandynawii oraz Rajdem Estonii, który znamy z mistrzostw świata – podkreślił Miko Marczyk.



- Później nadejdzie pora na dobrze nam znany Rajd Rzymu oraz jedną z moich ulubionych imprez, czyli Rajd Barum. Na zakończenie sezonu nowość, czyli asfaltowy Rali Ceredigion w Wielkiej Brytanii oraz Rajd Śląska, który dobrze znam i świetnie wspominam z przeszłości. W międzyczasie pojawimy się w mistrzostwach świata. Wystartujemy w ORLEN Rajdzie Polski w czerwcu oraz w Rajdzie Europy Centralnej. Wisienką na torcie będzie Rajd Barbórka w centrum Warszawy. Jestem przekonany o tym, że wykorzystamy swoje doświadczenia z przeszłości i w każdym rajdzie będziemy walczyć o czołowe pozycje. Czuję się dobrze przygotowany zarówno mentalnie, jak i fizycznie, więc wierzę w to, że osiągniemy swoje cele. Zachęcam was do tego, abyście nam kibicowali w tym sezonie – zakończył kierowca ORLEN Team.



- Pora na nowy sezon, który oznacza dla nas powrót do mistrzostw Europy. Ja osobiście nie mogę się doczekać Rajdu Skandynawii. To szutrowy, letni odpowiednik byłego, zimowego Rajdu Szwecji, który rozgrywał się na tym terenie. To takie połączenie rajdów w Estonii i Finlandii, które bardzo lubię – zaznaczył Szymon Gospodarczyk.



- Według mnie najtrudniejszym wyzwaniem sezonu będzie Rali Ceredigion w Wielkiej Brytanii a konkretniej w Walii. Zaskoczeniem jest to, że będzie to rajd asfaltowy. Walia słynie przede wszystkim z szutrowych tras, które gościły wcześniej mistrzostwa świata. Warunki zawsze są tam trudne, często pada deszcz, wieje wiatr i jest zimno. Nie znamy tych tras, więc to będzie spore wyzwanie. Nigdy tam nie byliśmy, a w rajdzie na pewno pojawi się wielu lokalnych kierowców – podsumował pilot w załodze ORLEN Team.



Kalendarz Rajdowych Mistrzostw Europy ERC:

12.04-14.04 - 5. Rajd Węgier, Veszprem

02.05-04.05 - 48. Rajd Wysp Kanaryjskich, Las Palmas

13.06-15.06 - 2. Rajd Skandynawii, Karlstad

05.07-07.07 - 14. Rajd Estonii, Tartu

26.07-28.07 - 12. Rajd Rzymu, Fiuggi

16.08-18.08 - 53. Rajd Barum, Zlin

30.08-01.09 - 4. Rali Ceredigion, Aberystwyth

11.10-13.10 - 8. Rajd Śląska, Katowice



Starty dodatkowe:

27.06-30.06 - 80. ORLEN Rajd Polski, Mikołajki (WRC)

17.10-20.10 - 2. Rajd Europy Centralnej, Karpfham (WRC)

Grudzień - Rajd Barbórka, Warszawa

Informacja prasowa