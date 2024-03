Pasjonaci motoryzacji, jednoczcie się! W trzecim odcinku „Ninja Warrior Polska” nie zabraknie tematów dla fanów szybkości!

Zaczniemy „z grubej rury”, bo od wjazdu na plan Dodga Challengera. Potem będzie jeszcze ciekawiej i nie zabraknie pokazów specjalnych. Adrenaliny dostarczą nam znani wojownicy ninja, wśród nich Damian Drzewiecki, Last Man Standing z 8. Sezonu programu oraz znakomici weterani toru: Witalij Orichowski, Wojtek Rychlewski i Krzysztof Spławski.

Dla prawdziwych sportowców nie ma rzeczy niemożliwych. Udowodni to po raz kolejny, Sylwester Wilk, który pokonuje swoje słabości, trenując z protezą nogi. Sylwester znany jest nie tylko z toru Ninja Warrior Polska”, ale także z 11 edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, w którym zajął III miejsce!

W programie odważyli się wystąpić także znani z drugiego sezonu „Farmy” bracia Czubkowscy. Bliźniacy, Piotr i Paweł zawsze szczycili się swoimi sportowymi predyspozycjami, więc będzie doskonała możliwość, by to sprawdzić na najbardziej wymagającym w Polsce torze.



Zobaczymy także zapaśnika, boksera oraz zawodnika mieszanych sztuk walki (MMA) wagi piórkowej – Daniela Rutkowskiego. Czy fighter stanie na wysokości zadania i pokona cały tor, aby zbić piątkę na host tower ze swoim sportowym kolegą – Jurasem?

