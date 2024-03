Rzeszowianie są o krok, aby dołączyć do Projektu Warszawa, który niedawno cieszył się z wygranej w Pucharze Challenge i również dołożyć do gabloty europejskie trofeum w postaci Pucharu CEV. W pierwszym finałowym starciu podopieczni Giampaolo Medeiego wygrali 3:0, co oznacza, że w rewanżu potrzebują zaledwie dwóch wygranych setów do pełni szczęścia.

Resovia przystąpi do tego meczu po zwycięstwie u siebie z Cerrad Enea Czarnymi Radom 3:0. Po sensacyjnej porażce na własnym parkiecie z Exact Systems Norwidem Częstochowa 1:3, ekipa ze stolicy Podkarpacia odniosła pięć wygranych z rzędu.

Drużyna SGV Luneburg również triumfowała na krajowym podwórku, pokonując na wyjeździe Herrsching 3:1 w ćwierćfinale play-off tamtejszej Bundesligi. Warto jednak zaznaczyć, że zespół naszych zachodnich sąsiadów w starciu z Resovią był pozbawiony jakichkolwiek argumentów do wygranej. Tylko w trzecim secie gospodarze przekroczyli barierę 20 punktów.

Resovia ma szansę zostać piątym klubem siatkarskim w Polsce, który wygra europejskie trofeum - po Płomieniu Milowice, AZS-ie Częstochowa, Grupie Azoty ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle oraz Projekcie Warszawa.

Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - SGV Luneburg od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.