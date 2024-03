Michał Probierz przed meczem z Estonią. "Trzeba to robić"

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Michał Probierz przyznał przed czwartkowym półfinałem baraży o awans do Euro 2024 z Estonią w Warszawie, że jego drużyna trenuje rzuty karne. "W barażach zawsze musi być zwycięzca, więc trzeba ćwiczyć jedenastki" - wskazał.

Biało-czerwonych czeka ostatni etap walki o awans do mistrzostw Europy w Niemczech. W półfinale swojej ścieżki barażowej podejmą w czwartek na PGE Narodowym Estonię, a w ewentualnym finale zagrają pięć dni później na wyjeździe z lepszym w parze Walia - Finlandia.

W przypadku porażki w półfinale, spotkają się 26 marca towarzysko z przegranym z pary Walia - Finlandia.

Sytuacja zdrowotna w kadrze wygląda dobrze, ale Probierz studzi optymizm.

"Dopiero dzisiaj będziemy wreszcie ćwiczyć wszyscy razem. Dlatego po treningu będziemy mogli ocenić konkretnie, kto jest do mojej dyspozycji. I wówczas podejmiemy decyzję odnośnie kadry na mecz. Do północy musimy zgłosić zawodników, czterech znajdzie się poza kadrą" - powiedział Probierz podczas konferencji prasowej na PGE Narodowym.

Przyznał, że - choć Estonia jest znacznie niżej notowana - jego zespół trenuje rzuty karne.

"Tak, ćwiczymy karne. To jest mecz barażowy, musi być wyłoniony zwycięzca. Przed każdym takim spotkaniem trzeba to robić, bo zawsze to może mieć miejsce" - wytłumaczył.

Zapytany o mocne strony Estończyków, odparł, że jego zespół skupia się na sobie.

"Ale wiemy, że oni stawiają na stabilną defensywę. Mają wysoki zespół. Potrafią przejść płynnie do kontrataku. Patrzymy jednak głównie na siebie" - podkreślił selekcjoner.

BS, PAP