Polski klub zagra w hokejowej Lidze Mistrzów!

W specjalnym komunikacie władze rozgrywek poinformowały, że w nadchodzącym sezonie Champions Hockey League zaproszeni zostaną mistrzowie Danii, Francji, Norwegii, Polski i Wielkiej Brytanii (mistrzem brytyjskiej EIHL zostaje zespół, który wygra sezon zasadniczy). Oznacza to, że w porównaniu do zeszłego sezonu nastąpiła jedna zmiana przy wyborze pięciu drużyn z „dzikimi” kartami. Miejsca mistrza Słowacji zajmie zwycięzca polskiej Tauron Hokej Ligi.

Obecnie w lidze polskiej rozgrywane są mecze półfinałowe i szansę na tytuł mistrzowski mają GKS Katowice, GKS Tychy, JKH GKS Jastrzębie i Re-Plast Unia Oświęcim. Z tej czwórki udział w europejskich pucharach w przyszłym sezonie zapewnili sobie katowiczanie, którzy po decyzji władz Champions Hockey League, jako zwycięzca sezonu zasadniczego, zagwarantowali sobie start w Pucharze Kontynentalnym (odpowiednik piłkarskiej Ligi Europy). Jeżeli Gieksa zostanie mistrzem Polski (broni tego tytułu), to zagra w Lidze Mistrzów, a w Pucharze Kontynentalnym wystąpi wówczas wicemistrz kraju.

Od zeszłego sezonu nastąpiła zmiana w rozgrywkach hokejowej Ligi Mistrzów. We wcześniejszych ośmiu edycjach w fazie grupowej rywalizowały 32 drużyny, które były podzielone na osiem grup po cztery zespoły. Od sezonu 2023/24 zmniejszono liczbę uczestników do 24 zespołów. W związku z tym wszystkie „ligi założycielskie”, a więc szwajcarska, szwedzka, fińska, niemiecka, czeska i międzynarodowa austriacka Ice Hockey League mają po trzy miejsca w rywalizacji CHL. Do tego w nowym formacie Ligi Mistrzów pewnym gry będzie także obrońca tytułu, a więc w sezonie 2024/25 będzie to Geneve-Servette, a to oznacza, że Szwajcarzy będą mieli czterech przedstawicieli w najbliższych rozgrywkach.

Niestety, te nowowprowadzone zmiany sprawiły, że w zakończonym sezonie CHL w gronie uczestników zabrakło polskiego klubu.

Od zeszłego roku władze hokejowej Ligi Mistrzów przyznają pięć miejsc („dzikich” kart) w Challenger League na każdy sezon Champions Hockey League. W nadchodzącym sezonie zaproszenie otrzymali mistrzowie Danii, Francji, Norwegii oraz najlepszy zespół sezonu zasadniczego brytyjskiej EIHL (mistrzem rozgrywek zostaje zespół, który wygra sezon zasadniczy). Jedyną zmianą jest nieprzyznanie miejsca mistrzowi Słowacji, którego zastąpi najlepszy zespół Tauron Hokej Ligi.

„Decyzję podjęto po dokładnym rozważeniu kilku kryteriów, takich jak konkurencyjność sportowa we wszystkich rozegranych do tej pory sezonach CHL, struktura zarządzania, infrastruktura i frekwencja na meczach. Ponieważ reprezentanci Słowacji przez ostatnie trzy sezony z rzędu nie odnosili sukcesów sportowych w rozgrywkach Ligi Mistrzów, władze CHL zdecydowały się dokonać rotacji i umożliwić tym samym przedstawicielowi Polski ponowne sprawdzenie się na europejskiej scenie w nadchodzącym sezonie” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie rozgrywek.

Wiadomo już, że awans do fazy grupowej zapewniło sobie trzynaście klubów. Pozostałe jedenaście miejsc nie zostało jeszcze obsadzonych, gdyż nadal trwają rozgrywki ligowe w tych krajach, których przedstawiciele zagrają w Champions Hockey League. Ponadto pewna udziału w tych rozgrywkach jest broniąca tytułu ekipa Geneve-Servette (Szwajcaria).

Oto zespoły, które zagrają w Lidze Mistrzów w sezonie 2024/25 i kto ma jeszcze szanse na awans do tych rozgrywek:

Szwajcaria:

Geneve Servette (obrońca tytułu)

Mistrz kraju (?)

ZSC Lions Zurych

HC Fribourg-Gotteron

ICE Hockey League (Międzynarodowa Liga Austriacka):

Mistrz rozgrywek (?)

KAC Klagenfurt

Fehervar AV19 (Węgry)

Czechy:

Mistrz kraju (?)

Dynamo Pardubice

Sparta Praga

Niemcy:

Mistrz kraju (?)

Eisbaren Berlin

Penguins Bremerhaven

Finlandia:

Mistrz kraju (?)

Tappara Tampere

Ilves Tampere

Szwecja:

Mistrz kraju (?)

Farjestad Karlstad

Vaxjo Lakers

Dania („dzika” karta):

Mistrz kraju (?)

Francja („dzika” karta):

Mistrz kraju (?)

Norwegia („dzika” karta):

Mistrz kraju (?)

Polska („dzika” karta):

Mistrz kraju (?)

Wielka Brytania („dzika” karta):

Mistrz kraju (? - zwycięzca sezonu zasadniczego ligi EIHL)