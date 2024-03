Znamy gospodarza MŚ siatkarzy 2025! Takiej lokalizacji jeszcze nie było!

Przypomnijmy, że mistrzostwa świata siatkarzy od 2025 roku będą rozgrywane co dwa lata. Ostatnia impreza odbyła się w 2022 roku, a jej gospodarzem była Polska oraz Słowenia. Wówczas Biało-Czerwoni dotarli do finału, w którym ulegli Włochom. Wcześniej nasi zawodnicy dwukrotnie z rzędu zdobywali złote medale, a mundial odbywał się co cztery lata.

Pierwsze MŚ siatkarzy odbyły się w 1949 roku w Czechosłowacji, a na kolejny turniej czekano trzy lata. Od 1962 roku największa siatkarska impreza świata rozgrywana była co cztery lata - aż do wspomnianego mundialu w 2022 roku.

W 2025 roku gospodarzem będą Filipiny. To niewątpliwie zaskakująca decyzja FIVB, ponieważ organizatorami dotychczasowych turniejów były kraje silnie kojarzone z siatkówką. Filipiny będą pierwszym krajem spoza Europy od czasów Japonii w 2006 roku, który ugości najlepsze reprezentacje globu.

Dotychczas tylko siedmiokrotnie na 22 turnieje MŚ gospodarzami były państwa spoza Starego Kontynentu. Najwięcej razy zmagania odbywały się w Italii (1978, 2010, 2018), natomiast dwukrotnie w dawnej Czechosłowacji (1949, 1966), ZSRR (1952, 1962), Francji (1956, 1986), Brazylii (1960, 1990), Bułgarii (1970, 2018), Argentynie (1982, 2002), Japonii (1998, 2006) oraz Polsce (2014, 2022). Po jednym razie były to Meksyk (1974), Grecja (1994) oraz Słowenia (2022).

Filipiny to kraj położony w południowo-wschodniej Azji. Będzie to zatem drugi kraj z tego kontynentu, który zorganizuje siatkarski mundial panów.

"Jestem przekonany, że Filipiny zorganizują nadzwyczajne mistrzostwa świata, które będą stanowić dziedzictwo dla przyszłych pokoleń oraz pomogą jeszcze bardziej globalnie kultywować nasz sport" - powiedział prezydent FIVB, Ary Graca.

O tym, że Filipiny zorganizują mundial siatkarzy mówiło się w kuluarach od jakiegoś czasu. Celem jest ekspansja dyscypliny w najdalsze zakątki świata.

Turniej, w którym udział wezmą 32 reprezentacje, odbędzie się w dniach 12-28 września 2025 roku.

Gospodarzem MŚ siatkarzy w 2027 roku będzie Polska.