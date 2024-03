Dwa rekordy w jednym meczu! Co za wyczyn siatkarza Jastrzębskiego Węgla

Jastrzębski Węgiel awansował do finału Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski pokonali w rewanżowym meczu półfinałowym Ziraat Bank Ankara 3:2 (wcześniej u siebie zwyciężyli 3:0). To spotkanie było wyjątkowe dla jednego z siatkarzy Jastrzębskiego, który w jego trakcie... pobił dwa rekordy i zapisał się w historii!

Po zwycięstwie przed własną publicznością 3:0 jastrzębianie potrzebowali w Ankarze dwóch wygranych setów, by po raz drugi z rzędu awansować do finału najważniejszego z siatkarskich europejskich pucharów. Przed rokiem ich droga do meczu o puchar również wiodła przez Turcję - zawodnicy trenera Marcelo Mendeza w półfinale wyeliminowali wówczas Halkbank Ankara.

W środę starcie było wyrównane i nerwowe. Ostatecznie Polacy wygrali jednak 3:2, przypieczętowując awans do finału. Odbędzie się on 5 maja, a rywalem jastrzębian będzie wygrany pary Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova.



Tymczasem siatkarscy statystycy doszukali się dwóch niezwykle ciekawych smaczków z półfinału. Oba dotyczą Jarosława Macionczyka, rozgrywającego Jastrzębia. 45-latek dołączył do drużyny na początku roku w związku z licznymi kontuzjami w kadrze.



W starciu z Ziraat Bankiem ten niezwykle doświadczony zawodnik pojawiał się na boisku jako rezerwowy. Przy okazji... pobił dwa rekordy i zapisał się w historii rozgrywek!



Jak się okazało - Macionczyk został najstarszym debiutantem w europejskich pucharach. Jest też najstarszym zawodnikiem w XXI wieku, który awansował do finału Ligi Mistrzów.



Zobacz kompilacje zagrań Jarosława Macionczyka z meczu Ziraat Bank Ankara - Jastrzębski Węgiel: