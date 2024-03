Kto dołączy do Jastrzębskiego Węgla w finale Ligi Mistrzów? W czwartek poznamy rywala mistrzów Polski. Relacja live i wynik na żywo meczu Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Po zwycięstwie przed własną publicznością 3:0 jastrzębianie potrzebowali w Ankarze dwóch wygranych setów, by po raz drugi z rzędu awansować do finału najważniejszego z siatkarskich europejskich pucharów. Przed rokiem ich droga do meczu o puchar również wiodła przez Turcję - zawodnicy trenera Marcelo Mendeza w półfinale wyeliminowali wówczas Halkbank Ankara.

W środę starcie było wyrównane i nerwowe. Ostatecznie Polacy wygrali jednak 3:2, przypieczętowując awans do finału. Odbędzie się on 5 maja, a rywalem jastrzębian będzie wygrany pary Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova.

Po pierwszym spotkaniu w lepszym położeniu są gracze Trentino. Wygrali oni u siebie 3:1. Teraz czeka ich rewanż.

W bieżącym sezonie będzie to już czwarte starcie tych drużyn. Dwukrotnie grały one bowiem ze sobą także w lidze włoskiej. Trentino wygrało 3:1 u siebie i 3:0 na wyjeździe.

