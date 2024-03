Polska - Estonia 5:1. Gol Martina Vetkala

Polska prowadziła do przerwy 1:0 po trafieniu Przemysława Frankowskiego. Na początku drugiej połowy było już 2:0 po golu Piotra Zielińskiego. Jak się okazało, nie było to ostatnie słowo Biało-Czerwonych. Najpierw efektownym trafieniem z dystansu popisał się Jakub Piotrowski, a następnie Estończycy strzelili gola samobójczego. Zaraz potem było 5:0 - tym razem na listę strzelców wpisał się Sebastian Szymański.



Po chwili Estończycy zaskoczyli Biało-Czerwonych i zdobyli bramkę honorową. Do siatki trafił Martin Vetkal, dla którego był to pierwszy gol w kadrze.

Gol dla reprezentacji Estonii. Bramkę zdobywa Martin Vetkal.

