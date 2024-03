Portugalia – papierek lakmusowy sezonu?

Niewątpliwie Ducati będzie przystępowało do walki na południu Portugalii, jako główny kandydat do zwycięstwa, jednakże tor ten, w przeszłości, sprzyjał zawodnikom KTMa. Binder, Acosta i Miller mają do dyspozycji nową generację motocykla, która wydaje się być najlepsza od lat. Pytanie, czy to wystarczy do walki z Ducati, czy Aprilią.

Tuż przed weekendem, potwierdziły się plotki i Fermin Aldeguer, zwycięzca ostatnich czterech wyścigów zeszłego sezonu, podpisał dwuletni kontrakt z Ducati na starty w latach 2025 i 2026 na motocyklu Ducati w klasie MotoGP. Zmagania w Portimao, dadzą nam też odpowiedź, czy ekipy Moto2 i Moto3, były w stanie zrozumieć nowe opony Pirelli, które wywróciły stawkę Moto2 do góry nogami.

