Dołączyła do gwiazd. Polska siatkarka w czołowym włoskim klubie!

W polskiej Tauron Lidze sezon już się dla Nowakowskiej zakończył - jej Metalkas Pałac zakończył fazę zasadniczą na 11. miejscu i nie awansował do fazy play-off. Mistrzyni Polski z 2020 roku (w barwach Chemika Police) była wyróżniającą się postacią bydgoskiego zespołu. W całych rozgrywkach zdobyła dla niego 254 punkty (średnio 11,55 na mecz).

ZOBACZ TAKŻE: Polski trener zrezygnował z prowadzenia reprezentacji. Podał powody

Dobre występy w barwach Metalkasu przyczyniły się do tego, że 28-latka dostała szansę, by po raz pierwszy w karierze spróbować swoich sił poza Polską, i to od razu w czołowym zespole bardzo silnej Serie A1. Savino Del Bene Scandicci, trzeci zespół włoskich rozgrywek w poprzednim sezonie, postanowił sprowadzić Nowakowską w miejsce kontuzjowanej Francesci Villani. MVP ubiegłorocznych finałów Pucharu Challenge (jako siatkarka Reale Mutua Fenera Chieri) przeszła operację prawego kolana i w tym sezonie już nie pojawi się na boisku.

Siostra środkowego Bogdanki LUK-u Lublin Jana Nowakowskiego w ekipie z Toskanii będzie występować w jednej drużynie z takimi gwiazdami siatkówki, jak Chinka Zhu Ting, Serbka Maja Ognjenović czy reprezentantka Włoch Ekaterina Antropova. Jej trenerem będzie natomiast doświadczony Massimo Barbolini, który w przeszłości przez sześć lat (2006-2012) prowadził kadrę Italii i dwukrotnie triumfował z nią w mistrzostwach Europy (2007, 2009).

Pierwszy mecz w niebiesko-białych barwach Scandicci może zagrać już w niedzielę, w spotkaniu 26. kolejki Serie A1 z Volley Bergamo. Zwycięstwo w tym starciu zapewni jej drużynie drugie miejsce na koniec fazy zasadniczej.

Pola Nowakowska jest wychowanką bydgoskiego Pałacu i SMS-u PZPS Sosnowiec. Grała też m.in. w Developresie Rzeszów, Grupie Azoty Chemiku Police i Energetyku Poznań. W 2020 roku z klubem z Polic sięgnęła po mistrzostwo i Puchar Polski. Z kolei w roku 2023 zdobyła z reprezentacją Polski brązowy medal Uniwersjady w Chengdu.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport