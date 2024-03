Rozpoczęła się faza play-off Tauron Ligi. W ćwierćfinale rywalizują ze sobą Energa MKS Kalisz i Grupa Azoty Chemik Police. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw. Kiedy mecz? Kto wygra to spotkanie i przybliży się do awansu do czołowej czwórki? Relacja live i wynik na żywo z meczu Energa MKS Kalisz – Grupa Azoty Chemik Police na Polsatsport.pl.