Kierowca nie wystartuje w wyścigu Formuły 1! Musiał oddać bolid... koledze

Williams poinformował, że rozbity samochód Albona został wycofany i będzie odesłany do fabryki w Grove w Anglii w celu naprawy. Zespół nie miał zapasowej platformy, dlatego zdecydowano, że w Melbourne wystartuje Albon.

Sargeant w swoim debiutanckim sezonie w zeszłym roku zdobył tylko jeden punkt, a Albon aż 27, co pozwoliło Williamsowi zająć siódme miejsce w klasyfikacji konstruktorów.

"To najcięższy moment, jaki pamiętam w mojej karierze. Jestem jednak tu dla zespołu i w ten weekend będę nadal wnosić swój wkład, jak tylko będę mógł" - oświadczył 23-letni Amerykanin.

Szef zespołu James Vowles podziękował Sargeantowi za zrozumienie i przyznał, że taka sytuacja nie powinna się zdarzyć.

"We współczesnej Formule 1 niedopuszczalny jest brak zapasowego podwozia, ale ta sytuacja odzwierciedla nasze przygotowania do sezonu i wymusza znaczące zmiany, aby to się nie powtórzyło" - powiedział.

W niedzielę w Melbourne odbędzie się trzeci wyścig w sezonie. Dwa dotychczasowe wygrał broniący tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla.

PI, PAP