Orlen Basket Liga: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza. Relacja live i wynik na żywo

Warszawianie na sześć kolejek przed końcem rundy zasadniczej plasują się na szóstej pozycji z bilansem 13 zwycięstw oraz 11 porażek. To sprawia, że ekipa ze stolicy posiada w swoim dorobku 37 punktów i tylko o "oczko" wyprzedza swoich najbliższych adwersarzy.

O tym, że ścisk w tabeli jest olbrzymi świadczy fakt, że dąbrowianie, mimo że niewiele tracą do Legii, zajmują dziesiąte miejsce. Między piątą a dwunastą lokatą jest zaledwie punkt różnicy! A to sprawia, że kwestia awansu do najlepszej ósemki, czyli do fazy play-off jest wciąż sprawą otwartą.

MKS w dotychczasowych 24 meczach odniósł 12 zwycięstw i poniósł tyle samo porażek. W pierwszym meczu przeciwko Legii w tym sezonie koszykarze ze Śląska przegrali u siebie 86:103.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport