PlusLiga: Barkom Każany Lwów - Asseco Resovia Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

W jednym z piątkowych meczów 27. kolejki PlusLigi ekipa Barkomu Każany Lwów zmierzy się z Asseco Resovią Rzeszów. Gospodarze wciąż mają teoretyczne szanse na awans do fazy play-off, ale potrzebują zwycięstw. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Barkom wygrał dwa ostatnie spotkania bez straty seta, czym przedłużył nadzieje swoich kibiców na dogonienie czołowej ósemki w tabeli PlusLigi. Obecnie siatkarze z Ukrainy zajmują jedenaste miejsce i do strefy play-off tracą pięć punktów na cztery kolejki przed końcem rundy zasadniczej. Zadanie - z jednej strony karkołomne, ale z drugiej strony wciąż możliwe do wykonania.

Warunkiem jest jednak regularne wygrywanie, ponieważ margines błędu jest praktycznie zerowy. Nad Barkomem plasują się bowiem jeszcze zespoły z Bełchatowa oraz Nysy - również chętne, aby dogonić i przegonić kędzierzyńską Grupę Azoty ZAKSĘ oraz Indykpol AZS Olsztyn.

Dodatkowym utrudnieniem dla lwowian jest konfrontacja z Resovią, która ostatnio prezentuję wysoką formę. Dowodem na to trzy zwycięstwa z rzędu w PlusLidze, ale przede wszystkim triumf w Pucharze CEV, który może natchnąć rzeszowian do walki o medale na krajowym podwórku. Drużyna ze stolicy Podkarpacia plasuje się na trzeciej lokacie, ale do trzeciej Aluron CMC Warty Zawiercie traci już dziewięć "oczek".

Podopieczni Giampaolo Medeiego czują natomiast oddech Trefla Gdańsk i Bogdanki LUK Lublin nad którymi mają odpowiednio cztery i pięć punktów przewagi. Stąd rzeszowianie tez potrzebują zwycięstw, aby umocnić się w czołówce klasyfikacji.

W pierwszym meczu obu ekip w tym sezonie Resovia wygrała u siebie 3:1.

od godz. 20:30