Trefl Gdańsk zmierzy się z PSG Stalą Nysa w meczu 27. kolejki siatkarskiej PlusLigi. Obie ekipy celują w tym sezonie w jak najlepszy wynik w fazie play-off, ale to goście pilnie potrzebują punktów, aby awansować do kolejnej rundy rozgrywek. Transmisja TV i stream online meczu Trefl Gdańsk - PSG Stal Nysa od godz. 17:30 w Polsacie Sport oraz na Polsat Box Go.