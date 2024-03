Transferowy hit w PlusLidze! Kapitan reprezentacji zagra w Skrze

Kapitan reprezentacji Słowenii oraz do niedawna siatkarz JTEKT Stings - Tine Urnaut zagra w przyszłym sezonie w PGE GiEK Skrze Bełchatów - informuje "Łódzki Sport". 35-letni przyjmujący przez wiele lat osiągał sukcesy we Włoszech oraz występował przez jeden sezon w Grupa Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle.

Doświadczony przyjmujący w ostatnim czasie reprezentował barwy japońskiego JTEKT Stings, z którym zdobył w poprzednim sezonie Puchar Cesarza. Klub zakończył sezon na ósmej pozycji i na początku tygodnia poinformował o rozstaniu ze słoweńskim siatkarzem.

Zanim Urnaut trafił do V. League, występował m.in. we Włoszech - w barwach ekip z Trentino, Latiny, Modeny, Mediolanu, Valentii, San Giustino i Piacenzy, w Turcji (Arkas Spor Izmir), Rosji (Zenit Sankt Petersburg) i Chinach (Shanghai Golden Age). W sezonie 2010/2011 grał w Polsce - był wówczas siatkarzem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.



W fazie zasadniczej japońskiej ekstraklasy siatkarzy Urnaut był liderem zespołu, który od sierpnia ubiegłego roku prowadzi polski trener Michał Mieszko Gogol. We wszystkich meczach Słoweniec zdobył łącznie 550 punktów, co dało mu ósme miejsce w rankingu najlepiej punktujących zawodników ligi. "Żądła" wygrały czternaście z trzydziestu sześciu spotkań i zakończyły zmagania na ósmej pozycji, która nie dała im awansu do play-offów.



Jak poinformował "Łódzki Sport" nowym pracodawcą doświadczonego Urnauta ma być PGE GiEK Skra Bełchatów. Klub z centralnej Polski czeka prawdziwa rewolucja. Według przekazanych informacji do zespołu występującego na co dzień w PlusLidze w przyszłym sezonie miałby dołączyć znany polskim kibicom szkoleniowiec - Gheorghe Cretu, co potwierdził już m.in. prezes klubu - Wiesław Deryło. Dodatkowo spekuluje się o wielu nowych nazwiskach w kadrze drużyny.



Niepokojąco w kontekście planów drużyny wyglądają aktualne poczynania bełchatowskiego zespołu, który wciąż musi walczyć o wejście do czołowej ósemki ligi. PGE GiEK Skra Bełchatów przegrała w minioną środę na wyjeździe z Projektem Warszawa 0:3 i skomplikowała swoją sytuację w kontekście walki o fazę play-off PlusLigi.

PI, Polsat Sport