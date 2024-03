Jest pod wrażeniem Sabalenki. Mówi o sytuacji trudnej do wyobrażenia

19 marca świat obiegła informacja o śmierci Konstantina Kołcowa, byłego partnera Aryny Sabalenki. Para była ze sobą od 2021 roku. Stało się to w trakcie trwania Miami Open, dlatego fani zaczęli zastanawiać się, jak to wpłynie na drugą tenisistkę świata.



Zobacz: Badosa w szczerych słowach o Sabalence. "Ona to udowodniła"

Sabalenka podjęła decyzję o kontynuowaniu gry, a w piątek zmierzyła się ze swoją przyjaciółką Paulą Badosą, którą ograła w dwóch setach.

Pod wrażeniem występu oraz zachowania Sabalenki była emerytowana tenisistka Andrea Petković, która aktualnie zajmuje się komentowaniem spotkań.

- Straszna wiadomość o byłym partnerze Aryny Sabalenki wstrząsnęła tenisowym światem, mną również. Musiałam rozgrywać wielkie mecze, mając osobiste zmartwienia, ale były one prywatne. Aryna musiała radzić sobie z tym, co wszyscy wiedzieli. To dla mnie trudne do wyobrażenia - napisała.

Sabalenka zachowała się podobnie w przeszłości, kiedy przedwcześnie pożegnała swojego ojca. Wtedy również bardzo szybko wróciła na kort.

- To częściowo zainspirowało mnie do napisania tego tekstu, by przypomnieć wszystkim (w tym również i mi, która zarabia na życie komentowaniem meczów tenisowych): nie zawsze wiadomo, co dzieję się za kulisami. W tym przypadku tak jest i z tego powodu serce mi pęka - dodała Petkovic.

W trzeciej rundzie Miami Open Sabalenka zmierzy się z Anheliną Kalininą.