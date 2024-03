Hubert Hurkacz rozpoczyna rywalizację w tegorocznej edycji Miami Open. Polak zmierzy się z Aleksandrem Szewczenko. Kto okaże się lepszy w tym spotkaniu i wywalczy awans do kolejnej rundy? Kiedy mecz Hurkacz - Szewczenko? O której godzinie mecz Hurkacz - Szewczenko? Gdzie obejrzeć mecz Hurkacz - Szewczenko?

Hurkacz to jedyny Polak biorący udział w 39. edycji ATP Masters 1000 w Miami. W pierwszej rundzie polski tenisista otrzymał wolny los i rywalizacje rozpocznie dopiero w sobotę.

Dziewiąty tenisista świata lutowe zmagania zakończył występem w Dubaju. Tam z nie lada problemami - na osiem setów pięć zakończyło się po tie-breakach - rozegrał trzy mecze, które dały mu awans do ćwierćfinału. W nim uległ Francuzowi Ugo Humbertowi 6:3, 6:7 (8-10), 3:6. Po dubajskim turnieju Hurkacz udał się do Stanów Zjednoczonych. Jego przygoda w Indian Wells nie trwała długo. Już w drugiej rundzie (swoim pierwszym meczu) Polak przegrał z Gaelem Monfilsem 0:6, 7:6 (7-5), 2:6.

Sobotni rywal Hurkacza - Aleksandr Szewczenko zajmuje 59. miejsce w rankingu ATP. Przed turniejem w Miami Kazach również wziął udział w Indian Wells i odpadł na tym samym etapie co Polak - w drugiej rundzie przegrywał już 3:6, 1:3 z Francisco Cerundolo i przy takim stanie musiał skreczować. Szewczenko ma już za sobą jeden mecz w Miami Open. W pierwszej rundzie pokonał Daniela Elahiego Galana 6:7 (4-7), 7:6 (7-4), 7:5.



Hurkacz i Szewczenko zmierzyli się ze sobą całkiem niedawno - dokładnie 8 marca, podczas 1/8 turnieju ATP w Marsylii. Wtedy lepszy okazał się Polak, który wygrał w dwóch setach 6:1, 6:4.

Hubert Hurkacz - Aleksandr Szewczenko. Kiedy mecz Hurkacza? O której godzinie mecz Hurkacza? Gdzie obejrzeć mecz Hurkacza?

Mecz Hurkacz - Szewczenko odbędzie się w sobotę (23 marca). To spotkanie odbędzie się jako czwarte na korcie Grandstand (pierwszy mecz o 16:00). Transmisje meczów turnieju ATP w Miami od 16:00 do 22:00 w Polsacie Sport Extra, a od 22:00 do 3:00 w Polsacie Sport.