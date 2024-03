Polka została młodzieżową mistrzynią Europy

Niezabitowska całe mistrzostwa pływała bardzo równo – wygrała dwa z 10 wyścigów, raz była druga. W ośmiu startach zameldowała się w czołowej „10”, a najgorsze miejsce – 38. - poszło do tzw. odrzutki.

„Jestem niesamowicie szczęśliwa. Udało mi się spełnić wszystkie założenia, jakie miałam na te regaty. Żeglowałam równo kończąc wyścigi głównie w Top 10, czułam, że jestem szybka i rozumiałam, co się działo na akwenie. To wszystko, plus podejście na luzie, pozwoliło mi wystartować do ostatniego wyścigu z przewagą aż 31 punktów. Już po pierwszej halsówce wiedziałam, że mam złoto” – przyznała Niezabitowska.

20-letnia żeglarkę czeka intensywny okres. „Teraz jest czas na świętowanie i chwilę odpoczynku, ale pod koniec marca czeka nas Puchar Księżniczki Zofii na Majorce, a na początku lipca w Portugalii mistrzostwa świata w tej kategorii wiekowej” – dodała.

Triumfatorka, na co dzień Studentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, wyprzedziła 64 zawodniczki z 22 krajów. W tym gronie znalazło się sześć jej rodaczek oraz broniąca tytułu Emma Mattivi, która wywalczyła brązowy medal. Druga była Hiszpanka Claudia Lledo.

Mattivi ma za sobą bardzo udany poprzedni rok. W sierpniu w Stavanger została mistrzynią Europy do lat 21 (Niezabitowska była w Norwegii siódma), natomiast w lipcu stanęła na najwyższym podium w dwóch innych ważnych regatach - w Dziwnowie w mistrzostwach świata juniorów, a następnie w Gdyni w czempionacie Starego Kontynentu w tej kategorii wiekowej.

Włoszka udanie rozpoczęła również ten sezon – w lutym w Atenach zajęła piąte miejsce w mistrzostwach Europy seniorek, podczas kiedy Niezabitowska była dopiero 76.

Ponadto na Majorce Laura Szulc (ChKŻ Chojnice) zajęła 18., Aleksandra Borucka (OŚ AZS Poznań) 22., a Zofia Wójcik (AZS Uniwersytet Warszawski) 35. miejsce.

W klasie ILCA 7 ścigało się 137 zawodników z 34 państw. Najlepszy okazał się Włoch Enrico Tanferna, który wyprzedził Niemca Ole Schweckendieka oraz Rema Pulci Magena z Izraela. Startowało dziewięciu biało-czerwonych; najwyżej sklasyfikowany, na dziewiątej pozycji, a na trzeciej w kategorii do lat 19, został Olszewski.

Ponadto Filip Jarosiewicz (SEJK Pogoń Szczecin) otworzył drugą „10”, Bartosz Andrzejak (Nauticus YC Olsztyn) był 37., a Miłosz Michalak (YKP Gdynia) 38.

BS, PAP