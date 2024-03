Na pierwszy sobotni mecz w ramach ćwierćfinału TAURON Ligi udamy się do Bielska-Białej. Tam BKS Bostik ZGO podejmie UNI Opole. Gospodynie tego spotkania to obecnie wiceliderki rozgrywek, do pierwszej ekipy z Polic tracą osiem punktów. W ostatnim meczu ligowym podopieczne Bartłomieja Piekarczyka pokonały Grot Budowlani Łódź 3:2.

Po tym spotkaniu ekipa z Bielska-Białej wzięła udział w finałowym turnieju TAURON Pucharu Polski. Tam w półfinale pokonała swojego sobotniego rywala UNI Opole 3:0, a w finale po tie-breaku odniosła zwycięstwo nad ŁKS Commercecon Łódź 3:2. Dla ekipy ze Śląska był to ósmy triumf w Pucharze Polski w historii klubu, który nastąpił po piętnastu latach przerwy.

UNI Opole przed pucharową porażką z BKS BOSTIK ZGO przegrała dwa mecze w TAURON Lidze - z KGHM #Volley Wrocław 2:3 oraz ŁKS Commercecon Łódź 1:3. W ostatniej kolejce zawodniczkom Nicoli Vettoriego udało się przełamać złą passę i wygrać z Grupa Azoty Akademia Tarnów 3:0.

Na drugie sobotnie spotkanie ćwierćfinałowe TAURON Ligi przeniesiemy się do Rzeszowa - PGE Rysice zmierzą się z MOYA Radomka Radom. Rysice fazę zasadniczą rozgrywek zakończyły na trzecim miejscu, mając tyle samo punktów co druga ekipa BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Rzeszowianki mają za sobą dwie przegrane z rzędu. Najpierw na zakończenie fazy zasadniczej uległy ŁKS Commercecon Łódź 2:3, a w kolejnym spotkaniu - tym razem w półfinale TAURON Pucharu Polski - przegrały ponownie z ekipą ŁKS 2:3.

MOYA Radomka do sobotniej rywalizacji przystąpi prawie dwutygodniowej przerwie, bo nie brała udziału w turnieju finałowym Pucharu Polski. Radomianki do tej pory przegrały jedenaście spotkań i kolejne jedenaście wygrały. Do fazy play-off awansowały z szóstej lokaty. Na zakończenie fazy zasadniczej Radomka wygrała na wyjeździe z Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:1.

Które zespoły zbliżą się do półfinału TAURON Ligi?

Sobotnie mecze TAURON Ligi. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - UNI Opole - 14:45, Polsat Sport

PGE Rysice Rzeszów - MOYA Radomka Radom - 20:30, Polsat Sport News