Przed nami kolejna gala UFC w tym roku. Tym razem w walce wieczoru zmierzą się Amanda Ribas (12-4) i Rose Namajunas (11-6). Transmisja gali UFC: Ribas vs Namajunas w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.

Największa federacja MMA na świecie nie zwalnia tempa. Kibice sportów walki już mogą zacierać ręce, ponieważ w nocy z soboty na niedzielę odbędzie się już kolejna w tym roku gala UFC.

W walce wieczoru naprzeciwko siebie staną Amanda Ribas (12-4) i Rose Namajunas (11-6). Podczas imprezy w Las Vegas w klatce pojawią się także inne twarze znane fanom MMA. Do oktagonu wyjdą między innymi: Karl Williams (9-1), Justin Tafa (7-3) oraz Payton Talbott (7-0). Emocji na pewno nie zabraknie.

Transmisja gali UFC: Ribas vs Namajunas w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 3:00.

Karta walk gali UFC: Ribas vs Namajunas:

56.7 kg.: Amanda Ribas (12-4) vs Rose Namajunas (11-6)

120.2 kg.: Karl Williams (9-1) vs Justin Tafa (7-3)

83.9 kg.: Edmen Shahbazyan (12-4) vs AJ Dobson (7-2)

61.2 kg.: Payton Talbott (7-0) vs Cameron Saaiman (9-1)

65.8 kg.: Billy Quarantillo (18-5) vs Youssef Zalal (13-5-1)

65.8 kg.: Luis Pajuelo (8-1) vs Fernando Padilla (15-5)

70.3 kg.: Trey Ogden (16-6) vs Kurt Holobaugh (20-7)

65.8 kg.: Ricardo Ramos (16-5) vs Julian Erosa (28-11)

61.2 kg.: Miles Johns (13-2) vs Cody Gibson (19-9)

65.8 kg.: Steven Nguyen (9-1) vs Jarno Errens (13-5-1)

61.2 kg.: Montserrat Rendon (6-0) vs Darya Zheleznyakova (8-1)

56.7 kg.: Igor Severino (8-0) vs André Lima (7-0)

120.2 kg.: Mohammed Usman (10-2) vs Mick Parkin (8-0)