W pierwszym niedzielnym mecz Bogdanka LUK Lublin podejmie ekipę Indykpol AZS Olsztyn. To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ obie ekipy starają się zapewnić sobie miejsce w najlepszej ósemce. LUK znajduje się na szóstym miejscu z 47 punktami na koncie, natomiast AZS do tej pory zdobył 39 "oczek", przez co plasuje się na ósmej pozycji w tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: To już przesądzone! Legendarny polski klub siatkarski spadł z ligi

Później przyjdzie czas na występ mistrzów Polski i finalistów obecnej edycji Ligi Mistrzów. Lider PlusLigi - Jastrzębski Węgiel - stanie naprzeciwko ekipy Ślepsk Malow Suwałki, która jest obecnie 13. w ligowej tabeli.

Na koniec niedzielnych zmagań rozegrany zostanie mecz pomiędzy dwoma świetnie znanymi wszystkim fanom siatkówki zespołami. Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z drużyną PGE GiEK Skra Bełchatów. Zatem kibice na koniec tego tygodnia na pewno nie będą mogli narzekać na brak emocji.

Plan transmisji niedzielnych meczów PlusLigi - 24.03:

Bogdanka LUK Lublin - Indykpol AZS Olsztyn - godzina 14:45 - Polsat Sport i Polsat Box Go

Ślepsk Malow Suwałki - Jastrzębski Węgiel - godzina 17:30 - Polsat Sport i Polsat Box Go

Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE GiEK Skra Bełchatów - godzina 20:30 - Polsat Sport i Polsat Box Go