Królowa jest tylko jedna? Na torze Ninja Warrior Polska wszystkie kobiety są wyjątkowe i w tym odcinku to udowodnią! 

W 4 odcinku „Ninja Warrior Polska” wystartuje czołówka polskich zawodniczek tej arcytrudnej dyscypliny. Kolejny raz na torze przeszkód zobaczymy Katarzynę Jonaczyk, najbardziej utytułowaną zawodniczkę w Polsce. Kasia to zdobywczyni tytułu Last Women Standing 7 i 8 edycji.

Na swoim koncie ma również: mistrzostwo Europy na torze OCR 100, rekord Polski na torze OCR 100 i mistrzostwo Polski sztafety kobiecej OCR.Z torem zmierzy się również Dorota Gadzińska, Last Woman Standing 6 edycji Ninja Warrior Polska oraz Kasia Wurszt – najniższa z zawodniczek, która przy wzroście 152 cm dotarła w 7 sezonie programu aż do półfinału. Nie zabraknie też rudowłosej piękności, Caroliny Filipek, która marzy o zdobyciu tytuł Last Woman Standing.

W programie widzowie zobaczą także Patrycję Zahorską, dziennikarkę i prezenterkę Polsat Sport, która po raz drugi spróbuje swoich sił na torze. Patrycja to prawdziwa sportsmenka, która szybko się nie poddaje. Była siatkarka i zawodniczka MMA ma teraz chrapkę na ukończenie morderczego toru ninja. Czy jej przygotowanie sportowe wystarczy, by przybić piątkę redakcyjnym kolegom, Jurkowi i Jurasowi? To oni, jak zwykle, będą komentować z host tower zaciętą walkę wszystkich śmiałków. Do walki zagrzewać będzie wspaniała Karolina Gilon.