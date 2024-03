Świątek będzie miała łatwiej? To duża niespodzianka!

W pierwszym secie wystarczyło jedno przełamanie, by Francuzka sięgnęła po zwycięstwo. Druga partia to powrót Gauff, która pewnie wygrała 6:1. O wszystkim zdecydował trzeci set, a w nim ponownie lepsza była Francuzka. Wygrała 6:2 i to ona awansowała do ćwierćfinału Miami Open.



Tym samym Garcia przedłużyła dobrą serię spotkań z Gauff. W tym momencie ma z nią trzy zwycięstwa z rzędu.

W kolejnej rundzie rywalką Francuzki będzie Sorana Cirstea lub Danielle Collins.

Wynik meczu:

Coco Gauff - Caroline Garcia 1:2 (3:6, 6:1, 2:6)

