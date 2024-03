Iga Świątek najbogatsza na świecie? Ile zarobiła w 2023 roku?

Tenisistki najlepiej opłacanymi sportsmenkami

Tenis ziemny jest – wśród kobiet – najbardziej dochodowym sportem świata. Z opublikowanego przez Forbes rankingu wynika, że w gronie dziesięciu najlepiej zarabiających sportsmenek w 2023 roku aż dziewięć zdobywa swoją fortunę z rakietą w ręku.



Jedyną przedstawicielką innego sportu w TOP 10 jest Eileen Gu – narciarka dowolna amerykańskiego pochodzenia od 2019 reprezentująca Chiny zajęła w rankingu drugie miejsce. Warto jednak dodać, że zdecydowana większość jej przychodów pochodzi z kontraktów reklamowych z globalnymi markami. Według magazynu Forbes na takich współpracach Gu zarobiła 22 miliony dolarów!



Tuż za pierwszą dziesiątką znajduje się Megan Rapinoe, jedna z najzagorzalszych orędowniczek wyrównania płac w kobiecej i męskiej piłce nożnej. Forbes szacuje zarobki Amerykanki na 8,2 miliona dolarów. W czołowej dwudziestce rankingu znajduje się aż dwanaście tenisistek. Listę uzupełniają jeszcze dwie piłkarki oraz golfistki, a także koszykarka, badmintonistka i gimnastyczka.



Pora jednak odpowiedzieć na kluczowe pytanie – która tenisistka znajduje się na szczycie rankingu i dzierży zaszczytne miano najlepiej zarabiającej sportsmenki na świecie? Odpowiedź jest prosta!

Bezkonkurencyjna Iga Świątek

Iga Świątek, podobnie jak na korcie, zdystansowała rywalki. Polka, która w 2023 roku wygrała sześć prestiżowych turniejów, w tym po raz trzeci w karierze wielkoszlemowy French Open, zarobiła na korcie… krocie!



Forbes wyliczył, że konto Polski w ubiegłym roku zasiliła kwota 23,9 milionów dolarów brutto! To o blisko dwa miliony więcej niż wspomniana wcześniej Eileen Gu i ponad dwa miliony więcej niż trzecia w rankingu, tenisistka Coco Gauff.



Według amerykańskiego magazynu 10 milionów dolarów Iga Świątek wywalczyła na korcie. Tylko triumf w Roland Garros zapewnił jej zastrzyk gotówki w wysokości 2,3 miliona euro! Raszynianka wygrała także turniej WTA Finals 2023, będący zwieńczeniem sezonu tenisowego, w którym rywalizowały wyłącznie zawodniczki z czołowej ósemki światowego rankingu. Za to zwycięstwo Polka zainkasowała blisko 2,3 miliona dolarów!

Reklamowe współprace Igi Świątek

Ponad połowę swoich przychodów w 2023 roku Iga Świątek zarobiła poza kortem. Są to oczywiście pieniądze pochodzące z licznych współprac marketingowych. Polka, jako gwiazda światowego sportu jest rozchwytywana przez globalne marki. Tenisistka jest twarzą takich firm jak Porsche, VISA, Infosys czy LEGO. Perłą w koronie jest jednak współpraca z marką Rolex, która, mając na koncie kooperacje z m.in. Rogerem Federerem jest w świecie tenisa ziemnego absolutnym Mount Everestem.



Świątek rozbudowując swoje reklamowe portfolio nie zapomina jednak o polskich markach. Tenisistka od lat jest twarzą firmy Oshee produkującej między innymi napoje izotoniczne.

Świątek najbogatszą sportsmenką. A co z mężczyznami?

Na sam koniec dodajmy jednak łyżeczkę dziegciu do beczki miodu. W porównaniu do mężczyzn zarobki Świątek – mimo że najlepsze wśród wszystkich sportsmenek na świecie – wypadają blado. Iga nie załapała się nawet do czołowej setki rankingu przygotowanego przez portal Sportico.

Do ostatniego na liście, futbolisty Dereka Carra, Polka straciła ponad 8 milionów dolarów. Do lidera, Cristiano Ronaldo, bagatela, 251 milionów dolarów. Najlepiej opłacanym tenisistą świata w 2023 roku był z kolei Novak Djoković. Serb zarobił niemal 45 milionów dolarów.

Polsat Sport