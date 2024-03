To już przesądzone. Słynny siatkarz odchodzi z klubu

O rozstaniu z wymienioną trójką klub poinformował w poniedziałek. Russell i Jiang będą zawodnikami Thunders tylko do 30 kwietnia, co oznacza, że nie wystąpią w Turnieju Kurowashiki, który odbędzie się na początku maja. Z kolei słynny argentyński szkoleniowiec będzie prowadził ekipę z Hiroszimy do 31 maja.

Cała wymieniona trójka trafiła do JT Thunders w 2022 roku. Swój pierwszy sezon w V. League zakończyła na siódmym miejscu. W obecnych rozgrywkach zespół, którego właścicielem jest japoński tytoniowy gigant Japan Tobacco, dotarł do półfinału, w którym przegrała 0:3 z Panasonic Panthers. Lozano, Russell i Jiang wciąż mają szansę pożegnać się z klubem medalem - jeśli ich drużyna w meczu o 3. miejsce pokona w sobotę Toray Arrows.

Utytułowany siatkarz reprezentacji Stanów Zjednoczonych oraz kapitan reprezentacji Chin w kończących się zmaganiach o mistrzostwo Japonii byli wiodącymi postaciami swojego zespołu. Russell w rankingu najlepiej punktujących graczy zajmuje szóste miejsce (625 punktów), Jiang jest siódmy (606).

67-letni obecnie Lozano selekcjonerem kadry Polski był w latach 2005-2008. Zdobył z nią srebrny medal mistrzostw świata w 2006 roku. Później prowadził też reprezentacje Niemiec, Iranu oraz Chin. Pracował również w Pluslidze - w sezonie 2015/2016 był szkoleniowcem Cerrad Czarnych Radom. Według brazylijskiego dziennikarza Bruno Volocha jego następcą w ekipie JT Thunders będzie obecny trener Indykpolu AZS-u Olsztyn, Javier Weber.

Russell przed wyjazdem do Japonii przez kilka lat występował we Włoszech, w klubach z Perugii, Trentino i Piacenzy. Z Perugią zdobył srebro (2016) i brąz (2017) Serie A. Z Trentino wywalczył "scudetto" (2018) oraz Puchar Włoch, a także triumfował w Pucharze CEV (2019). Z kolei z reprezentacją USA 31-letni przyjmujący zdobył m.in. brązowy medal Igrzysk Olimpijskich (2016) i mistrzostw świata (2018).

Z odchodzącej z Hiroszimy trójki najmniej sukcesów ma w dorobku Jiang. Pochodzący z Pekinu 29-latek jest brązowym medalistą Mistrzostw Azji (2021) i wicemistrzem Igrzysk Azjatycki (2022). Do JT Thunders trafił z klubu Beijing BAIC Motor, wcześniej grał także w Shanghai Golden Age.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport