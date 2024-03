Amerykanie skomentowali niespodziewaną porażkę Igi Świątek

W nocy z poniedziałku na wtorek w meczu czwartej rundy Miami Open rozstawiona z nr 1 Świątek nie sprostała Jekaterinie Aleksandrowej z Rosji. Rywalka wygrała dość gładko 6:4 6:2, co nie uszło uwadze komentatorów tenisa w Stanach Zjednoczonych.

„Aleksandrowa wywalczyła największe zwycięstwo w swojej karierze!” – pisze Tennis Channel. „Niespodzianka epickich rozmiarów!” – wtóruje mu oficjalne konto WTA na platformie X.

Rosjankę chwalił także znany finansowy magazyn Barron’s, który w dość skromnej relacji podał, że „rozstawiona z nr 16 Aleksandrowa od początku grała inspirujący, ofensywny tenis, pokonała Polkę i sprawiła, że ćwierćfinał tego turnieju WTA odbędzie się bez trójki najwyżej rozstawionych zawodniczek w związku z tym, że Aryna Sabalenka i Coco Gauff również są już poza nim”.

Większość innych dzienników odnosząc się do meczu Świątek z Aleksandrową cytuje depeszę od Associated Press zmieniając lekko tytuły. „Iga Świątek, Coco Gauff wyrzucone z Miami Open w 4. rundzie” – pisze ESPN. „Pokrzyżowane plany nr 1 Igi Świątek i Coco Gauff usiłujących licytować się o ćwierćfinał Miami Open” – podsumowuje New York Post. „Iga Świątek i Coco Gauff potykają się w Miami Open.” – to tytuł z "Miami Herald".

Jak widać wszędzie informacji o sensacyjnym odpadnięciu Polki towarzyszy głos o rozczarowującej postawie największej nadziei amerykańskiego tenisa Coco Gauff, która w Miami rozstawiona była z „trójką”.

Przy opisie starcia Polki i Rosjanki stwierdza się, że 29-letnia Aleksandrowa po raz pierwszy w karierze pokonała liderkę światowego rankingu i po raz drugi z rzędu melduje się w 1/4 finału Miami Open. „Przerwała też serię trzech kolejnych porażek i poprawiła swój bilans starć z Polką na 2-3” – chwali Rosjankę agencja AP.

Świątek „zasłużyła” na jeden skromny akapit i cytat z pomeczowej wypowiedzi na korcie. AP zauważa, że dzień wcześniej Polce - mimo przegranego pierwszego seta - udało się wygrać mecz z Lindą Noskovą, ale przeciwko Aleksandrowej miała trudności i nie poradziła sobie.

„Z pewnością jestem rozczarowana, bo myślałam, że będę grała w Miami lepiej. Jednak ona rozegrała wspaniały mecz i na pewno była dziś lepszą zawodniczką na korcie. Miałam kłopoty z odczytaniem jej serwisu. Lekko spięło mnie to, że nie mogłam dobrze returnować” – powiedziała polska tenisistka.

BS, PAP