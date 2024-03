Faworytem tego spotkania będzie Zverev. Reprezentant Niemiec jest wyżej notowany w rankingu ATP (piąte miejsce) i w ostatnim czasie gra naprawdę dobrze. Jego przygoda z Indian Wells zakończyła się dopiero na ćwierćfinale, w którym przegrał z późniejszym zwycięzcą turnieju Carlosem Alcarazem. W Miami 27-latek w pokonanym polu zostawił już Auger-Aliassime'a i Eubanksa.

Natomiast Chaczanow szybko odpadł z Indian Wells, bo już w pierwszej rundzie. Na Florydzie już poradził sobie lepiej, gdyż wywalczył awans do 1/8 finału. Rosjanin wygrywał kolejno z Djere i Cerundolo. W światowym rankingu 27-latek sklasyfikowany jest na 16. lokacie.

Do tej pory obaj tenisiści mierzyli się ze sobą pieciokrotnie. Trzy razy górą był Zverev, a dwukrotnie Chaczanow. Który z tenisistów dopisze do swojego dorobku kolejną wygraną i awansuje do ćwierćfinału turnieju w Miami?

